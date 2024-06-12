Из-за непогоды в Киевской области аварийные отключения света, сообщили в ДТЭК Киевские региональные сети и Киевской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Из-за непогоды имеем новые аварийные отключения. В результате грозы с сильным дождем и ветром до 25 м/с на утро 12 июня обесточены 36 линий и 611 трансформаторных подстанций. Грозовой фронт задел все регионы Киевщины", - указали в ДТЭК в соцсетях.

Как отмечается, специалисты уже ликвидируют последствия непогоды. Задача - максимально оперативно восстановить сегодня работу всех линий высшего напряжения - 10 кВ и перейти на заявки клиентов по сетям низшего класса напряжения 0,4 кВ, чтобы вернуть свет во все дома. Сильный ветер с дождем, как отмечается, затрудняют работы, что может спровоцировать новые аварии в сетях.

Тем временем местные паблики сообщают, что сильный ливень накрыл также и Киев.

В Киевской ОВА тем временем напомнили, что 12 июня ограничения электропотребления на Киевщине - с 15:00 до 23:00. Графики стабилизационных отключений - на платформах ДТЭК Киевские региональные электросети.

Завтра по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений света