Из-за грозы с ливнем и ветром до 25 м/с в Киевской области были обесточены 36 линий электропередач и 611 трансформаторных подстанций, что привело к аварийным отключениям электроэнергии.
Из-за непогоды в Киевской области аварийные отключения света, сообщили в ДТЭК Киевские региональные сети и Киевской ОВА, пишет УНН.
Детали
"Из-за непогоды имеем новые аварийные отключения. В результате грозы с сильным дождем и ветром до 25 м/с на утро 12 июня обесточены 36 линий и 611 трансформаторных подстанций. Грозовой фронт задел все регионы Киевщины", - указали в ДТЭК в соцсетях.
Как отмечается, специалисты уже ликвидируют последствия непогоды. Задача - максимально оперативно восстановить сегодня работу всех линий высшего напряжения - 10 кВ и перейти на заявки клиентов по сетям низшего класса напряжения 0,4 кВ, чтобы вернуть свет во все дома. Сильный ветер с дождем, как отмечается, затрудняют работы, что может спровоцировать новые аварии в сетях.
Тем временем местные паблики сообщают, что сильный ливень накрыл также и Киев.
В Киевской ОВА тем временем напомнили, что 12 июня ограничения электропотребления на Киевщине - с 15:00 до 23:00. Графики стабилизационных отключений - на платформах ДТЭК Киевские региональные электросети.
Завтра по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений света11 июня 2024, 15:02 • 24301 просмотр