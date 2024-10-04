Не разряжаются на морозе и имеют большее количество циклов заряда - мэр Броваров о системах, которыми оборудовали светофоры громады

В Броварской громаде практически завершено обустройство светофорных объектов альтернативными источниками питания. В случае отключений света, оборудование позволит светофорам даже при минусовой температуре. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Фактически гибридные солнечные инверторы и аккумуляторные батареи для обеспечения бесперебойного функционирования светофоров во время возможных отключений электроэнергии установлены на 26 объектах. Это практически 98% всех светофорных объектов в Броварах. По оценкам специалистов, оборудование, установленное в нашем городе, имеет значительно большее количество циклов заряда и не теряет емкости при минусовых температурах - написал Игорь Сапожко.

Напомним,

Автономными источниками энергоснабжения светофорные объекты начали обустраивать в декабре 2022 года. Тогда солнечные панели с аккумуляторами и инвертором были установлены на одном наиболее оживленных перекрестков города: улицы Киевская - Вячеслава Черновола - Героев Украины. Стоимость работ составила около 365 тысяч гривен.

В июне-июле 2024 года инверторами и батареями оборудовали светофоры на перекрестках улиц Киевской и Черных запорожцев, Киевской и Ярослава Мудрого, Киевской и Симона Петлюры, Киевской и Героев Украины, Киевской и Тараса Шевченко. Ориентировочная стоимость по каждому из этих объектов составила около 80 тысяч гривен.

В августе этого года город закупил оборудование на два миллиона гривен для обустройства альтернативными источниками энергоснабжения всех светофорных объектов города.