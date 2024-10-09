Генератори, сонячні панелі, снігоочисна техніка – в громадах Київщини триває підготовка до зими та можливих відключень світла

Забезпечення об’єктів критичних інфраструктури та житлових будинків альтернативними джерелами енергопостачання, придбання техніки для прибирання снігу – про те, що ще роблять у Броварській громаді в рамках підготовки до зими та можливих відключень світла розповів міський голова Ігор Сапожко в коментарі УНН.

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"Звісно, жоден керівник громади не може бути на 100% задоволений підготовкою до зими та опалювального сезону. До того, ж зараз важко передбачити, якою взимку буде ситуація зі електропостачанням. Але практично все, що ми запланували на даний момент ми зробили. Для нас важливо, щоб взимку житловий фонд був зі світлом та теплом, а комунальні установи та об’єкти мали змогу безперебійно працювати.

Приємно, що в другій половині цього року активізувалися мешканці багатоквартирних будинків, керівники ОСББ та ЖБК: почали купувати альтернативні джерела енергопостачання та подавати заявки на часткове відшкодування їх вартості. По цій програмі, яка діє в нашій громаді з осені 2022 року, цього року ми вже виділили більше 500 тисяч гривень.

Також з основного хочу відмітити, що до опалювального сезону підготовлено майже 60 котелень та центральних теплових пунктів міста. З метою забезпечення резервного живлення на основних об’єктах централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення встановлені дизельні генератори в кількості 25 шт. потужністю від 7,5 до 500 кВт

Проведені усі необхідні підготовчі роботи по внутрішньобудинкових системах багатоповерхівок. Зокрема, гідравлічні випробування та промивання систем опалення.

Клінічна та дитяча лікарні облаштовані сонячними електростанціями.

Проведено роботи з покращення енергоефективності у диитсадочках та ліцеях громади", - зазначив Ігор Сапожко.

Триває також підготовка комунальної техніки до роботи в зимовий період. За словами мера Броварів, на балансі комунального підприємства "Бровари-Благоустрій" нині є 33 одиниці спеціалізованої техніки. У цьому році КП поповнило свій автопарк чотирма машинами дорожніми комбінованими та чотирма тракторами з навісним обладнанням із щіткою та відвалом, які будуть залучені до розчищення вулиць міста в зимовий період.

Для посипання доріг та тротуарів на комунальному підприємстві в наявності є 2,4 тонни річкового піску, три тонни розчину бішофіту "Анти-лід".

Окрім цього, на випадок відключень світла практично всі світлофорні об’єкти Броварів вже обладнані альтернативними джерелами живлення, які можуть працювати при мінусових температурах.

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