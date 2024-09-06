Ключові об’єкти критичної інфраструктури Броварської громади обладнані дизельними генераторами - міський голова
Київ • УНН
Ключові об’єкти критичної інфраструктури Броварської громади обладнані дизельними генераторами, зазначає міський голова.
У Броварській громаді на випадок відключень світла або інших непередбачуваних ситуацій, основні об'єкти, що забезпечують тепло-, водопостачання та водовідведення, обладнані дизельними генераторами різної потужності. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко в коментарі УНН.
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Міський голова додав: до опалювального сезону підготовлено майже 60 котелень та центральних теплових пунктів міста.
"Ми завершуємо підготовку до зими, яка може бути непростою. Уже повністю готові до роботи в опалювальний період 22 котельні та 37 центральних теплових пунктів міста.
Проведені усі необхідні підготовчі роботи по внутрішньобудинкових системах багатоповерхівок. Зокрема, гідравлічні випробування та промивання систем опалення.
Також з метою забезпечення резервного живлення на основних об’єктах централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення встановлені дизельні генератори в кількості 25 шт. потужністю від 7,5 до 500 кВт", - розповів Ігор Сапожко.
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Мер Броварів повідомив, що на водоочисних спорудах КП "Броваритепловодоенергія" встановлять сонячні панелі потужністю 150 кВт. Вартість реалізації проекту становить більше ніж 12,5 мільйона гривень. Паралельно наносну станцію І-го підйому цього ж комунального підприємства обладнають сонячною станцією потужністю до 200 кВт на 15 мільйонів гривень.
Виділили понад 260 тисяч гривень на компенсації за придбання незалежних джерел електропостачання – мер Броварів Ігор Сапожко13.08.24, 16:46 • 18282 перегляди