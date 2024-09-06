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Ключові об’єкти критичної інфраструктури Броварської громади обладнані дизельними генераторами - міський голова

Ключові об’єкти критичної інфраструктури Броварської громади обладнані дизельними генераторами - міський голова

Київ • УНН

 • 14385 перегляди

Ключові об’єкти критичної інфраструктури Броварської громади обладнані дизельними генераторами, зазначає міський голова.

У Броварській громаді на випадок відключень світла або інших непередбачуваних ситуацій, основні об'єкти, що забезпечують тепло-, водопостачання та водовідведення, обладнані дизельними генераторами різної потужності. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко в коментарі УНН.

Деталі

Міський голова додав: до опалювального сезону підготовлено майже 60 котелень та центральних теплових пунктів міста.

"Ми завершуємо підготовку до зими, яка може бути непростою. Уже повністю готові до роботи в опалювальний період 22 котельні та 37 центральних теплових пунктів міста.

Проведені усі необхідні підготовчі роботи по внутрішньобудинкових системах багатоповерхівок. Зокрема, гідравлічні випробування та промивання систем опалення.

Також з метою забезпечення резервного живлення на основних об’єктах централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення встановлені дизельні генератори в кількості 25 шт. потужністю від 7,5 до 500 кВт", - розповів Ігор Сапожко.

Додатково

Мер Броварів повідомив, що на водоочисних спорудах КП "Броваритепловодоенергія" встановлять сонячні панелі потужністю 150 кВт. Вартість реалізації проекту становить більше ніж 12,5 мільйона гривень. Паралельно наносну станцію І-го підйому цього ж комунального підприємства обладнають сонячною станцією потужністю до 200 кВт на 15 мільйонів гривень.

Виділили понад 260 тисяч гривень на компенсації за придбання незалежних джерел електропостачання – мер Броварів Ігор Сапожко13.08.24, 16:46 • 18282 перегляди

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