Ключевые объекты критической инфраструктуры Броварской громады оборудованы дизельными генераторами - городской голова

В Броварской громаде на случай отключений света или других непредвиденных ситуаций, основные объекты, обеспечивающие тепло-, водоснабжение и водоотвод, оборудованы дизельными генераторами различной мощности. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в комментарии УНН.

Детали

Городской голова добавил: к отопительному сезону подготовлено почти 60 котельных и центральных тепловых пунктов города.

"Мы завершаем подготовку к зиме, которая может быть непростой. Уже полностью готовы к работе в отопительный период 22 котельные и 37 центральных тепловых пунктов города.

Проведены все необходимые подготовительные работы по внутридомовым системам многоэтажек. В частности, гидравлические испытания и промывка систем отопления.

Также с целью обеспечения резервного питания на основных объектах централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения установлены дизельные генераторы в количестве 25 шт. мощностью от 7,5 до 500 кВт", - рассказал Игорь Сапожко.

Дополнительно

Мэр Броваров сообщил, что на водоочистных сооружениях КП "Броварытепловодоэнергия" установят солнечные панели мощностью 150 кВт. Стоимость реализации проекта составляет более 12,5 миллиона гривен. Параллельно наносную станцию I-го подъема этого же коммунального предприятия оборудуют солнечной станцией мощностью до 200 кВт на 15 миллионов гривен.

Виділили понад 260 тисяч гривень на компенсації за придбання незалежних джерел електропостачання – мер Броварів Ігор Сапожко