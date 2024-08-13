Выделили более 260 тысяч гривен на компенсации за приобретение независимых источников электроснабжения - мэр Броваров Игорь Сапожко

В Броварах шесть многоквартирных домов получат более 260 тысяч гривен частичной компенсации за приобретение альтернативных источников электроснабжения. Соответствующее решение сегодня принял исполнительный комитет городского совета. Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Городской голова уточнил, что компенсация будет выплачена не только за приобретение электрогенераторов, но и других устройств автономного энергоснабжения. По его словам, были согласованы все шесть поданных заявок.

Сегодня на исполкоме приняли решение о выделении средств на частичную компенсацию за приобретение альтернативных источников электроснабжения жителям шести многоквартирных домов. За покупку трех дизельных генераторов, электрогенераторной установки и автономного инвертора с аккумулятором город компенсирует более 260 тысяч гривен. В этом году это были первые заявки, которые быстро обработаны и согласованы - написал Игорь Сапожко.

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Также городской голова напомнил, что программа частичной компенсации стоимости закупки жителями многоквартирных домов независимых источников энергии в Броварах работает, соответствующие средства предусмотрены в бюджете.

Дополнительно

Игорь Сапожко ранее рассказал, что за время действия программы город выделил на компенсации за приобретение альтернативных источников электроэнергии почти два миллиона гривен.

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