Рассмотрение заявок и выплата средств по Броварской городской программе частичной компенсации стоимости электрогенераторов для многоквартирных домов происходит достаточно быстро и без лишней бюрократии. Программа работающая, эффективная и к ней стоит участвовать. Об этом рассказал глава Объединения совладельцев многоквартирного дома "Петлюры Симона 21-б" Антон Бобров в комментарии УНН.

Детали

Председатель отметил, что их ОСМД решило присоединиться к программе осенью прошлого года. Рассмотрение заявки на компенсацию в Броварском городском совете состоялось достаточно быстро - уже через две недели средства были на счету ОСМД.

"Мы сразу просчитали мощность генератора, которая нам нужна, чтобы запустить лифты, воду, отопление. Приобрели генератор за средства нашего резервного фонда, с доставкой он нам обошелся примерно в 320 тысяч гривен. И потом мы направили заявку на компенсацию в Броварской городской совет.

В горсовете процедура длилась недолго, может, где-то две недели с момента подачи заявки до момента получения денег на счет. Мы получили максимальную сумму компенсации - 50 тысяч гривен", - рассказал Бобров.

Председатель ОСМД сообщил, что в их доме - от 17 до 20 этажей, всего 410 квартир. Генератор, стоимость которого частично компенсировал Броварской горсовет, сейчас обеспечивает все общедомовые потребности во время отключений света.

"Когда мы приобрели генератор в прошлом году, то от него работали только насосы на воду и насосы на отопление. В этом году мы еще вложили немного средств, и теперь в каждой секции работает один лифт. Генератор обеспечивает освещение всех коридоров, консьержные помещения тоже с электричеством. У нас есть построенное в прошлом году укрытие достаточно в хорошем состоянии, которое используется как пункт несокрушимости: там работают розетки, бесплатный Wi-Fi - все тоже работает от генератора. Все общедомовые нужды этот генератор покрывает. Содержание генератора обходится до 60 тысяч гривен в месяц, в зависимости от продолжительности отключений света", - пояснил Бобров.

Добавил, что члены их ОСМД на собственном примере смогли убедиться, что программа, которую запустили в Броварах в конце 2022 года, является действенной.

"Жители на 100% все довольны. Программа работающая, эффективная и не сложная для реализации", - подытожил Антон Бобров.

Дополнительно

Городской голова Броваров Игорь Сажко опроверг сообщения в соцсетях о том, что программа компенсаций стоимости электрогенераторов для многоквартирных домов якобы не работает. Призвал ОСМД и ЖСК более активно к ней привлекаться, чтобы подготовиться к зиме.

"Соответствующая программа действует в нашем городе с конца 2022 года, и к ней присоединились уже около тридцати броварских ОСМД и ЖСК, некоторые неоднократно. На компенсации город выделил почти два миллиона гривен. Для того, чтобы получить компенсацию за установленный генератор, руководство ОСМД или ЖСК должно обратиться в городское Управление жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и транспорта. Заявку рассматривает комиссия, определяет сумму компенсации и выносит решение на заседание исполкома. Хочу призвать всех жителей многоквартирных домов быть активными, и участвовать в этой программе, чтобы не зависеть от отключений света", - отметил Сапожко.

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