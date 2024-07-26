Броварская многопрофильная клиническая больница ежегодно обслуживает до 200 тысяч пациентов. Именно поэтому этот ее выбрали для обустройства солнечной электростанции. Городской голова Броваров Игорь Сапожко убежден, что в условиях полномасштабной российской агрессии все учреждения критической инфраструктуры должны быть энергонезависимыми. За сколько времени удалось установить солнечные панели и кто принимал в этом участие узнавали журналисты УНН во время открытия электростанции.

Детали

Как отметил мэр Броваров Игорь Сапожко, все необходимые работы удалось выполнить за четыре месяца. Проект был реализован при поддержке Благотворительного фонда «RePower Ukraine», международных доноров, Киевской ОВА.

Мэр отдельно подчеркнул, что новая солнечная электростанция в первую очередь будет обеспечивать потребности реанимационного отделения.

С момента подписания меморандума до сегодняшнего дня прошло всего на всего четыре месяца. Я благодарен фонду «RePower Ukraine», который за такой короткий период времени организовал проектную документацию и выполнение работ. Эта станция хоть она небольшого объема, но она обеспечивает достаточно важное подразделение в больнице: реанимацию - рассказал Игорь Сапожко.

Добавил, что в условиях полномасштабной российской агрессии в первую очередь необходимо обеспечить энергонезависимость объектов критической инфраструктуры.

«У нас был случай 24 февраля 2022 года, когда наша больница приняла первых раненых из воинских частей. Это было около сорока человек... И сегодняшняя ситуация в нашем государстве говорит о том, что мы должны быть энергонезависимыми», - отметил мэр.

Выбор Броварской клинической больницы для обустройства солнечной электростанции менеджер по коммуникациям Благотворительного фонда «RePower Ukraine» Ирина Косенко объяснила тем, что в ней ежегодно обслуживается достаточно большое количество пациентов.

Министерство здравоохранения, Киевская также областная администрация порекомендовали именно это заведение, так как оно получило звание кластерного. И мы знаем, что в течение года здесь обслуживается около 187 тысяч пациентов. Не только из Броваров и Броварского района, а также с Левобережья Киева - сообщила Ирина Косенко.

У Броварській клінічній лікарні запрацювала сонячна електростанція