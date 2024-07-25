Многопрофильная клиническая больница в Броварах теперь будет иметь альтернативный источник электроснабжения - заведение обустроили солнечными панелями и аккумуляторами. На выполнение всех работ понадобилось четыре месяца, пишет УНН.

Запуск в Броварской клинической больнице солнечной электростанции состоялся в рамках реализации проекта «Солнечные больницы» от Благотворительного фонда «RePower Ukraine» и поддержке международных доноров.

Городской голова Броваров Игорь Сапожко во время торжественного открытия солнечной электростанции отметил, что весь комплекс работ по ее обустройству занял всего четыре месяца. А в условиях отключений света из-за вражеских ударов по критической инфраструктуре эта станция является достаточно важной для медицинского учреждения, ведь будет обеспечивать электроэнергией реанимацию, что является критически важным для большого количества пациентов.

С момента подписания меморандума до сегодняшнего дня прошло всего на всего четыре месяца. Я благодарен фонду «RePower Ukraine». который за такой короткий период времени организовал проектную документацию и выполнение работ. Эта станция хоть она небольшого объема, но она обеспечивает достаточно важное подразделение в больнице: реанимацию - рассказал Игорь Сапожко.

В Броварской больнице обустроена Система мощностью 24 кВт с дополнительной системой резервного питания на 29 кВт*ч, которая обеспечит значительную часть энергопотребностей медучреждения.

Управлять самими солнечными панелями достаточно просто - для этого подойдет обычное мобильное приложение.

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