В Броварах на пяти объектах критической инфраструктуры планируют обустроить когенерационные установки, которые будут генерировать тепловую и электрическую энергию для городских котельных. О подписании соответствующего меморандума сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

Мэр отметил, что четырехстороннее соглашение о сотрудничестве для повышения устойчивости энергосистемы заключили Броварской городской совет, Киевская областная военная администрация, ООО "ОВЕРТЕХ" и ООО "Далорт".

Документ предусматривает обеспечение критической инфраструктуры города альтернативными источниками питания.

"Согласно изложенным в Меморандуме намерениям, пять объектов критической инфраструктуры нашей громады оснастят когенерационными установками, которые будут генерировать тепловую и электрическую энергию для городских котельных.

Благодарен председателю Киевской ОВА Руслану Кравченко за постоянную планомерную деятельность по децентрализации энергетики", - написал Игорь Сапожко.

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