Киев • УНН
В Броварах планируют обустроить когенерационные установки на пяти объектах критической инфраструктуры, которые будут генерировать тепловую и электрическую энергию для городских котельных. Подписан меморандум о сотрудничестве между городским советом, областной военной администрацией и двумя компаниями.
В Броварах на пяти объектах критической инфраструктуры планируют обустроить когенерационные установки, которые будут генерировать тепловую и электрическую энергию для городских котельных. О подписании соответствующего меморандума сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
Мэр отметил, что четырехстороннее соглашение о сотрудничестве для повышения устойчивости энергосистемы заключили Броварской городской совет, Киевская областная военная администрация, ООО "ОВЕРТЕХ" и ООО "Далорт".
Документ предусматривает обеспечение критической инфраструктуры города альтернативными источниками питания.
"Согласно изложенным в Меморандуме намерениям, пять объектов критической инфраструктуры нашей громады оснастят когенерационными установками, которые будут генерировать тепловую и электрическую энергию для городских котельных.
Благодарен председателю Киевской ОВА Руслану Кравченко за постоянную планомерную деятельность по децентрализации энергетики", - написал Игорь Сапожко.
У Броварах капітально ремонтують теплотраси - мер Броварів Ігор Сапожко розповів, де зараз ведуться роботи23 июля 2024, 10:31 • 121079 просмотров