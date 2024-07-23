В Броварах капитально ремонтируют теплотрассы - мэр Броваров Игорь Сапожко рассказал, где сейчас ведутся работы

В Броварах, в рамках подготовки к новому отопительному сезону, продолжаются ремонтные работы на городских теплотрассах. Где сейчас работают коммунальщики, и сколько тепловых сетей планируют заменить до начала отопительного сезона рассказал Броварской городской голова Игорь Сапожко в комментарии УНН.

Детали

Мэр отметил, что плановые капитальные ремонты тепловых сетей в Броварах начались практически сразу после завершения предыдущего отопительного сезона.

"От того как сработают слаженно летом, зависит организовано ли и вовремя начнется отопительный сезон. В этом году уже заменено 422 погонных метра тепловых сетей по адресам Марии Лагуновой, 4; Героев Украины, 27; Симона Петлюры, 17.

На данный момент выполняются работы по засыпке двух тепловых камер по улице Марии Лагуновой, 4; 11, и замене тепловых сетей.

В плане до начала отопительного периода 2024/2025 года будет выполнена замена тепловых сетей общей протяженностью - 980 погонных метров по адресам Марии Лагуновой, 1; 9; 11; Черных Запорожцев, 57-А", - рассказал Игорь Сапожко.

Городской голова добавил, что, несмотря на сложную ситуацию в стране, работы по капитальному ремонту теплотрасс в Броварах не прекращались. В 2022-23 годах было заменено почти 2,5 тысячи погонных метров тепловых сетей.

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