Как обеспечить многоквартирный дом автономным электроснабжением во время отключений света: какую систему выбрать, на что обратить внимание

Выбор системы автономного электроснабжения многоквартирного дома зависит от того, какой набор общедомовых потребностей она должна обеспечить и от финансовой состоятельности его жителей. Каждая из систем имеет свои преимущества и недостатки, пишет УНН.

Прошедшая зима для украинской энергосистемы была относительно спокойной. Однако с весны все мы вспомнили о блэкаутах конца 2022 года - враг возобновил массированные удары по объектам энергетики, что привело к регулярным и длительным отключениям света по всей стране. Это вновь остро поставило вопрос энергетической автономии не только заведений и учреждений критической инфраструктуры, но и жилищ обычных граждан. Особенно это касается жителей многоквартирных домов.

Некоторые без шуток советуют этим людям искать на зиму жилье в сельской местности, где тепло, как минимум, обеспечат печь и запас дров, а свет - генератор небольшой мощности.

Но, несмотря на неопределенные перспективы будущей зимы, все же не стоит слишком сгущать краски. На самом деле, в данном случае все зависит от самоорганизации людей в желании поддерживать хотя бы минимальный комфорт во время отключений света.

При этом, какого-то универсального рецепта при выборе системы, которая будет обеспечивать автономное электроснабжение вашего дома, нет.

По словам экспертов, все зависит от того, работа каких систем, по мнению жителей, должна быть обеспечена во время отключений света, и от их финансовой состоятельности.

«Для начала нужно определиться, какие системы должны непрерывно работать даже в случае длительных отключений света. Первое - это наносная группа, которая обеспечивает подачу воды и тепла выше пятого этажа. Дома сейчас возводят в 16 этажей и выше, поэтому в техническое задание надо учесть и работу лифтов. На какой-нибудь 25 этаж без лифта вряд ли поднимешься.

Также необходимо обеспечить освещение мест общего пользования и работу магнитных замков на дверях в подъезды.

Это такой базовый набор внутридомовых систем, которые должны бесперебойно работать», - рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эксклюзивном комментарии УНН.

В соответствии с этим, уже можно выбирать систему, которая будет обеспечивать ваш дом электроэнергией, когда ее не будет в сети.

«Чтобы обеспечить эти четыре потребности электроэнергией есть несколько вариантов. В частности, установить зарядную станцию с аккумуляторами, которая будет подавать электроэнергию, за счет того что будет брать ее в сети, когда есть свет, а когда его не будет, то будет выдавать электроэнергию и все будет работать.

Второй вариант, и, как по мне, оптимальный, - это сториджи (установки хранения электроэнергии - ред.) вместе с небольшими генераторами. Сторидж не всегда может успеть зарядиться от сети. Также возможна ситуация, когда не будет возможности заправить генератор. Поэтому, в случае отключения электроэнергии они будут дополнять друг друга.

Для кого-то будет оптимальной установка большого мощного генератора, стоимость которого может составлять один-два миллиона гривен. Такой генератор без проблем может обеспечить работу лифтов, насосной группы и так далее.

При этом, надо учесть, что нужно обеспечивать работу генератора - это дизтопливо или бензин, обслуживание. С одной стороны, это серьезные деньги, которые придется ежемесячно тратить, с другой - если в доме 150-200 квартир, то это не так и дорого, если посчитать на одну квартиру», - подытожил Попенко.

Этажность дома и количество квартир в нем прямо влияют на стоимость системы автономного энергообеспечения.

В частности, как рассказал председатель одного из ОСМД в Броварах Антон Бобров, в их доме подъезды от 17-ти до 20-ти этажей, и 400 квартир, поэтому был выбран вариант приобрести электрогенератор за 320 тысяч гривен.

Когда мы приобрели генератор в прошлом году, то от него работали только насосы на воду и насосы на отопление. В этом году мы еще вложили немного средств и теперь в каждой секции, работает один лифт. Генератор обеспечивает освещение всех коридоров, консьержные помещения тоже с электричеством - отметил Бобров в комментарии УНН.

В меньших домах есть возможности покупать более дешевые генераторы меньшей мощности. В тех же Броварах десятиэтажка на 204 квартиры в начале блэкаута в конце 2022 года обошлась генератором за 90 тысяч гривен.

«У нас в доме своя котельная, и, чтобы люди не замерзли, мы оперативно за средства нашего резервного фонда приобрели генератор за 90 тысяч гривен. Подали документы в городской совет, и нам компенсировали 50 тысяч гривен. В этом году дополнительно купили еще один генератор. Он дешевле - 35 тысяч гривен, но прекрасно работает, когда нет света. Также планируем дополнительно приобрести аккумуляторы на насосную станцию», - рассказала председатель ОСМД десятиэтажки Кристина Макогон.

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Примечательно, что в обоих приведенных примерах, ОСМД воспользовались программой частичной компенсации стоимости приобретения и установки генераторов. Такие программы действуют во многих городах, и не только крупных, как столица, Львов или Одесса. Например, в тех же Броварах возвращают до 50% стоимости генератора, но не более 50 тысяч гривен.

«Соответствующая программа действует в нашем городе с конца 2022 года, и к ней присоединились уже около тридцати броварских ОСМД и ЖСК, некоторые неоднократно. На компенсации город выделил почти два миллиона гривен. Для того, чтобы получить компенсацию за установленный генератор руководство ОСМД или ЖСК должно обратиться в городское Управление жилищно-коммунального хозяйства, инфраструктуры и транспорта. Заявку рассматривает комиссия, определяет сумму компенсации и выносит решение на заседание исполкома», - рассказал городской голова Броваров Игорь Сапожко.

Понятно, что каждая из систем обеспечения независимого электроснабжения многоквартирных домов имеет свои преимущества и недостатки. В сборнике подготовленной Вадимом Литвином из ОО «Ассоциация энергоаудиторов Украины» подробно рассматриваются эти нюансы.

Если обобщить, то основным преимуществом бензиновых или дизельных генераторов является то, что они могут работать в любое время года. Главное, чтобы был соответствующий запас топлива, и это уже можно отнести к недостаткам, ведь его необходимо где-то хранить, если отключения света будут длительными. К тому же, стоимость электроэнергии, произведенной генераторами, выше чем от централизованной сети.

Системы с аккумуляторами и инверторами, в отличие от генераторов, более безопасны в эксплуатации и практически бесшумны. Но они не могут автономно работать при длительных отключениях света, имеют ограниченное количество циклов зарядки-разрядки, и стоят дороже.

Что касается гибридных солнечных станций, то в безоблачные дни они могут полностью обеспечить дом светом и сэкономить средства его жителям из-за низкой себестоимости электроэнергии. К тому же, можно рассматривать возможность продажи избытка электроэнергии. В то же время, могут возникнуть проблемы с размещением солнечных панелей, такие станции не могут обеспечить полного резервирования энергии в зимний период. И, конечно, они требуют серьезных капиталовложений, которые не каждый многоквартирный дом может себе позволить.

В конце концов, очевидно, что возможности обеспечить автономным энергопитанием хотя бы минимальные общедомовые потребности относительно доступны. Сейчас трудно предсказать, насколько сложной будет зима для энергосистемы и украинцев. Поэтому позаботиться о решении этого вопроса стоит уже сейчас.

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