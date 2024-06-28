Все 643 учреждений здравоохранения, которые входят в состоятельную сеть, обеспечены генераторами для возможности бесперебойного функционирования. В больницах установлено более 11 тыс. генераторов. Об этом рассказал министр обороны здоровья Виктор Ляшко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По его словам, сейчас среди 643 учреждений здравоохранения, которые входят в состоятельную сеть, полностью автономными являются 238. Речь идет об автономных котельных, скважинах и генераторах.

503 медучреждения состоятельной сети обеспечены резервным источником теплоснабжения (котельной) и 306 медучреждений имеют собственные скважины.

643 заведения (100%) обеспечены резервными источниками питания - генераторами для возможности бесперебойного функционирования. 95 заведений нуждаются в генераторах для дополнительных потребностей - говорится в сообщении Минздрава.

В целом украинские больницы обеспечены более 11 тыс. генераторов для бесперебойного электропитания. Более 3 тыс. генераторов было доставлено в медучреждения за время полномасштабной войны.

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Кроме того, часть больниц, кроме генератора, обеспечены станциями спутникового интернета Starink. Сейчас в медучреждениях установлено уже 1185 таких станций. Отмечается, что это поможет больницам оставаться на связи, когда отсутствует электроэнергия и есть перебои с мобильной сетью.

Также уже около 80 украинских ЗОЗ имеют солнечные станции, часть из них - с аккумуляторами, которые накапливают энергию.

Ляшко подчеркнул, что обеспечение украинских больниц альтернативными источниками электроэнергии и их усиление будет продолжаться и в дальнейшем, чтобы медучреждения могли эффективно работать при любых условиях.

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