Все 643 учреждения здравоохранения, которые входят в состоятельную сеть, оборудованы более 11 000 генераторами для обеспечения бесперебойной работы, а 238 учреждений являются полностью автономными благодаря котельным и скважинам.
Все 643 учреждений здравоохранения, которые входят в состоятельную сеть, обеспечены генераторами для возможности бесперебойного функционирования. В больницах установлено более 11 тыс. генераторов. Об этом рассказал министр обороны здоровья Виктор Ляшко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По его словам, сейчас среди 643 учреждений здравоохранения, которые входят в состоятельную сеть, полностью автономными являются 238. Речь идет об автономных котельных, скважинах и генераторах.
503 медучреждения состоятельной сети обеспечены резервным источником теплоснабжения (котельной) и 306 медучреждений имеют собственные скважины.
643 заведения (100%) обеспечены резервными источниками питания - генераторами для возможности бесперебойного функционирования. 95 заведений нуждаются в генераторах для дополнительных потребностей
В целом украинские больницы обеспечены более 11 тыс. генераторов для бесперебойного электропитания. Более 3 тыс. генераторов было доставлено в медучреждения за время полномасштабной войны.
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Кроме того, часть больниц, кроме генератора, обеспечены станциями спутникового интернета Starink. Сейчас в медучреждениях установлено уже 1185 таких станций. Отмечается, что это поможет больницам оставаться на связи, когда отсутствует электроэнергия и есть перебои с мобильной сетью.
Также уже около 80 украинских ЗОЗ имеют солнечные станции, часть из них - с аккумуляторами, которые накапливают энергию.
Ляшко подчеркнул, что обеспечение украинских больниц альтернативными источниками электроэнергии и их усиление будет продолжаться и в дальнейшем, чтобы медучреждения могли эффективно работать при любых условиях.
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