Информация о штрафах для владельцев генераторов за превышение уровня шума во время работы не соответствует действительности. В случаях, когда шумные приборы и другое оборудование обеспечивают жизнедеятельность жилых и нежилых общественных зданий, санитарно-гигиенические нормы не применяются. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения.

В Интернет-сети распространяется информация о штрафах для владельцев генераторов за превышение уровня шума во время работы приборов - со ссылкой на санитарно-гигиенические нормы Украины, утвержденные Минздравом Украины. Соответствующие сообщения также распространяются пользователями через мессенджеры. Министерство здравоохранения разъясняет, что данная информация не соответствует действительности, ведь во время ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций санитарные нормы по превышению уровня шума не применяются - сообщили в Минздраве.

В Минздраве отметили, что допустимые уровни звука в помещениях жилых домов составляют 35-55 дБА днем и 25-35 дБА ночью, а на территории жилой застройки - 50-60 дБА днем и 40-50 дБА ночью, но эти нормы не применяются во время ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций, а также в случаях когда, например, шумные приборы и другое оборудование обеспечивают жизнедеятельность жилых и нежилых общественных зданий.

В министерстве также дали советы, как снизить уровень шума от генератора:

установить генератор на расстоянии шести метров от жилых домов и спальных помещений;

окружить генератор шумозащитными и акустическими экранами;

оборудовать генератор специальным кожухом с внутренней шумоизоляцией и отводом выхлопных газов;

Дополнительную звукоизоляцию можно создать, обложив генератор мешками с песком.

Также в ведомстве рассказали, как уменьшить вибрации от генератора, которые могут вызывать дискомфорт людям и даже спровоцировать психофизиологические расстройства:

по возможности установить генератор как можно дальше от зданий;

установить генератор на ровную поверхность, желательно на прочный и устойчивый подготовленный фундамент;

подложить под генератор грубый резиновый коврик;

использовать специальные амортизаторы или изоляционные материалы для поглощения вибраций.

Контекст

Вчера некоторые СМИ сообщали, что украинцев могут штрафовать за шумные генераторы на суммы от 85 гривен до 2550 гривен.

Напомним

Во вторник, 18 июня, графики стабилизационных отключений света будут действовать весь день.