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Власників генераторів не штрафуватимуть за перевищення рівня шуму - МОЗ

Київ • УНН

 • 20366 перегляди

Під час надзвичайних ситуацій та аварійних ситуацій санітарні норми перевищення рівнів шуму від генераторів не застосовуються, оскільки галасливі прилади та обладнання можуть бути необхідними для забезпечення життєдіяльності житлових і нежитлових будівель.

Власників генераторів не штрафуватимуть за перевищення рівня шуму - МОЗ

Інформація щодо штрафів для власників генераторів за перевищення рівня шуму під час роботи не не відповідає дійсності. У випадках, коли шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель, санітарно-гігієнічні норми не застосовуються. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

Інтернет-мережею шириться інформація щодо штрафів для власників генераторів за перевищення рівня шуму під час роботи приладів - із посиланням на санітарно-гігієнічні норми України, затверджені МОЗ України. Відповідні повідомлення також поширюються користувачами через месенджери. Міністерство охорони здоров’я роз’яснює, що дана інформація не відповідає дійсності, адже під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення рівня шуму не застосовуються 

- повідомили в МОЗ.

У МОЗ наголосили, що допустимі рівні звуку в приміщеннях житлових будинків становлять 35-55 дБА вдень та 25-35 дБА вночі, а на території житлової забудови - 50-60 дБА вдень та 40-50 дБА вночі, але ці норми не застосовуються під час ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій, а також у випадках коли, наприклад, шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель.

У міністерстві також дали поради, як знизити рівень шуму від генератора:

встановити генератор на відстані шести метрів від житлових будинків та спальних приміщень;

оточити генератор шумозахисними й акустичними екранами;

обладнати генератор спеціальним кожухом з внутрішньою шумоізоляцією та відведення вихлопних газів;

Додаткову звукоізоляцію можна створити, обклавши генератор мішками з піском.

Також у відомстві розповіли, як зменшити вібрації від генератора, які можуть спричиняти дискомфорт людям та навіть спровокувати психофізіологічні розлади:

за можливості встановити генератор якнайдалі від будівель;

встановити генератор на рівну поверхню, бажано на міцний та стійкий підготовлений фундамент;

підкласти під генератор грубий гумовий килимок;

використовувати спеціальні амортизатори або ізоляційні матеріали для поглинання вібрацій.

Контекст

Вчора деякі ЗМІ повідомляли, що українців можуть штрафувати за шумні генератори на суми від 85 гривень до 2550 гривень.

Нагадаємо

У вівторок, 18 червня, графіки стабілізаційних відключень світла діятимуть увесь день.

Павло Башинський

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