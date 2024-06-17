Власників генераторів не штрафуватимуть за перевищення рівня шуму - МОЗ

Під час надзвичайних ситуацій та аварійних ситуацій санітарні норми перевищення рівнів шуму від генераторів не застосовуються, оскільки галасливі прилади та обладнання можуть бути необхідними для забезпечення життєдіяльності житлових і нежитлових будівель.