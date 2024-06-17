Завтра увесь день будуть стабілізаційні відключення світла - ДТЕК
Київ • УНН
У вівторок, 18 червня, через дефіцит електроенергії цілий день будуть діяти стабілізаційні відключення, про що заявили в ДТЕК.
У вівторок, 18 червня, графіки стабілізаційних відключень світла діятимуть увесь день. Про це заявив в ДТЕК, передає УНН.
Деталі
За вказівкою Укренерго, графіки відключень завтра будуть застосовуватись весь день
Yasno про 5-6 годин на день світла взимку: "Це досить реально"14.06.24, 15:54 • 15821 перегляд
В "Укренерго" підтвердили, що відключення триватимуть увесь день, але зауважили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.
Доповнення
Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко зауважив, що протягом всього тижня Україна матиме суттєвий дефіцит електроенергії. А втім, він наголошує, що загалом же ситуація із рівномірністю відключень значно покращилася.
Минулого тижня сукупний час стабілізаційних відключень по Києву становив 12 год. 20 хв. А от позаминулого тижня місто знеструмлювали аж на 52 год. 45 хв
За його словами, це більше пов'язано з наявністю вільної генерації, адже минулого тижня працював атомний енергоблок, що вийшов з ремонту. Та гендиректор YASNO сподівається, що тенденція справедливого розподілу збережеться і надалі.
Нагадаємо
Радник прем'єр-міністра з питань енергетики Юрій Бойко заявив, що в Україні зараз на завершальному етапі робота по оптимізації переліку споживачів з гарантованим електрозабезпеченням. У результаті цей перелік повинен суттєво зменшитися, що дасть можливість зменшити тривалість відключення світла.