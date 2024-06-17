В Україні скоротять перелік споживачів із гарантованим електрозабезпеченням: до чого готуватися
Київ • УНН
Перелік споживачів з гарантованим електропостачанням в Україні буде значно скорочено, що призведе до більш рівномірного розподілу електроенергії та коротших відключень електроенергії.
Зараз на завершальному етапі робота по оптимізації переліку споживачів з гарантованим електрозабезпеченням. У результаті цей перелік повинен суттєво зменшитися. Це призведе до зменшення тривалості відключення світла. Про це повідомив радник прем'єр-міністра з питань енергетики Юрій Бойко в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.
"Зараз на завершальному етапі робота по оптимізації переліку споживачів з гарантованим електрозабезпеченням. За результатами цієї роботи цей перелік повинен суттєво зменшитися. Це дозволить ще більш рівномірно розподіляти ліміт електричної енергії, що має призвести до більшого кола споживачів, які охоплюються графіками, але водночас і зменшенням тривалістю таких відключень", - розповів Бойко.
Він заявив, що очікує, що рішення щодо цього буде прийнято вже завтра.
"Зараз мова йде про те, щоб…визначити критерії по яких буде на регіональному вже рівні прийматися рішення щодо переліку споживачів з гарантованим електрозабезпеченням…Застосування більш жорстких критеріїв призведе до зниження кількості таких споживачів й відповідно до ще більшого рівномірного застосування графіків", - пояснив Бойко.
Доповнення
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