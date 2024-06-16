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До кінця липня ситуація в українській енергосистемі буде ще важчою - Кудрицький

Київ • УНН

 • 33158 перегляди

До кінця липня ситуація в українській енергосистемі буде ще складнішою через ремонтні роботи на атомних електростанціях, обмежений імпорт та збільшення споживання електроенергії у спекотну погоду.

До кінця липня ситуація в українській енергосистемі буде ще важчою - Кудрицький

У наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою, ніж зараз. Про це в ефірі "Суспільного" повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, пише УНН.

У наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою, ніж сьогодні. З 11.00 до 23.00 графіки відключень будуть дещо більшими, ніж у решту часу доби,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За словами Кудрицького, відповідна ситуація триватиме орієнтовно до кінця липня. Це пов’язано з особливостями ремонту на енергоблоках атомних електростанцій.

Водночас він закликав готуватися до того, що близько півтора місяця графіки відключень світла будуть присутніми у житті українців.

І вони можуть бути, особливо у вечірні години, в години пікового споживання, скажімо так – досить суттєвими… Глобально у нас на тривалість відключень, на величину дефіциту впливають три фактори. Це ремонти атомних електростанцій, які традиційно проводяться влітку. Це величини імпорту. І це погода, яка впливає на споживання

- додав Кудрицький.

Нагадаємо

У понеділок, 17 червня, з 08:00 до 22:00 у всіх регіонах України очікуються погодинні відключення електроенергії, найбільше обмеження будуть діяти в період з 11:00 до 22:00 у зв'язку з прогнозованим збільшенням споживання електроенергії на початку робочого тижня.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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