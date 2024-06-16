У понеділок на всю Україну очікують погодинні графіки відключення світла
Київ • УНН
У понеділок, 17 червня, з 08:00 до 22:00 у всіх регіонах України очікуються погодинні відключення електроенергії, найбільше обмеження будуть діяти в період з 11:00 до 22:00 у зв'язку з прогнозованим збільшенням споживання електроенергії на початку робочого тижня.
У всіх регіонах України завтра, 17 червня, графіки відключення світла діятимуть з 08:00 до 22:00. Про це повідомляє "Укренерго", пише УНН.
В період з 11:00 до 22:00 обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів, ніж в інші години,
Деталі
Причина - прогнозоване зростання споживання електроенергії на початку робочого тижня.
У випадку зміни ситуації в енергосистемі України - буде повідомлено додатково.
Нагадаємо
Уряд затвердив постанову, покликану забезпечити справедливий розподіл лімітів споживання електроенергії між регіонами, віднімаючи від наявного обсягу електроенергії обсяг, необхідний для критично важливої інфраструктури, і встановивши нові ліміти для кожного регіону, щоб зрівняти тривалість відключень електроенергії.