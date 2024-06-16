В понедельник на всю Украину ожидают почасовые графики отключения света
Киев • УНН
В понедельник, 17 июня, с 08:00 до 22:00 во всех регионах Украины ожидаются почасовые отключения электроэнергии, больше всего ограничения будут действовать в период с 11:00 до 22:00 в связи с прогнозируемым увеличением потребления электроэнергии в начале рабочей недели.
Во всех регионах Украины завтра, 17 июня, графики отключения света будут действовать с 08:00 до 22:00. Об этом сообщает "Укрэнерго", пишет УНН.
В период с 11:00 до 22:00 ограничения будут действовать для большего количества потребителей, чем в другие часы,
Детали
Причина - прогнозируемый рост потребления электроэнергии в начале рабочей недели.
В случае изменения ситуации в энергосистеме Украины - будет сообщено дополнительно.
Напомним
Правительство утвердило постановление, призванное обеспечить справедливое распределение лимитов потребления электроэнергии между регионами, вычитая из имеющегося объема электроэнергии объем, необходимый для критически важной инфраструктуры, и установив новые лимиты для каждого региона, чтобы уравнять продолжительность отключений электроэнергии.