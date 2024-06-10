Тривалість відключень електрики має вирівнятись: радник прем'єра розповів, яким чином
Київ • УНН
Уряд затвердив постанову, покликану забезпечити справедливий розподіл лімітів споживання електроенергії між регіонами, віднімаючи від наявного обсягу електроенергії обсяг, необхідний для критично важливої інфраструктури, і встановивши нові ліміти для кожного регіону, щоб зрівняти тривалість відключень електроенергії.
З 24 червня почне працювати постанова про справедливий розподіл лімітів споживання електрики. З доступної електроенергії буде відніматися обсяг електрики, який йде на критичну інфраструктуру, а до кожного регіону будуть доводитись нові ліміти. Про це розповів радник прем'єра Юрій Бойко у понеділок в ефірі одного із українських телеканалів, передає УНН.
Радник прем'єра розповів, як вдалось уникнути відключень електрики на вихідних.
"Було виведено маже на два тижні раніше атомний блок з ремонту. Це додало системі 1000 МВт. Це дуже суттєва цифра, яка власна допомогла на вихідні уникнути обмежень взагалі", - заявив Бойко.
Втім, за його словами, вчора ввечері Укренерго довелось впродовж однієї години залучати аварійну допомогу від сусідів, щоб не застосовувати графіки обмежень.
В будні дні традиційно навантаження в енергосистемі зростає на 10-12 відсотків через початок робочого тижня. Тому сьогодні, 10 червня, можливі обмеження на постачання електрики.
Коментуючи зміни, які із 24 червня запрацюють з початком дії постанови про справедливий розподіл лімітів, Бойко вказав, що тривалість відключень повинна вирівнятись через те, що планують віднімати обсяг електрики для критичної інфраструктури.
Ми з доступної електроенергії по країні будемо віднімати обсяг електрики, яка потрібна, щоб була подана на об'єкти критичної інфраструктури. Умовно кажучи, тепер буде не 80% на кожну область, а, наприклад 70%, але вони будуть доведені до кожного регіону. Таким чином тривалість відключення плюс-мінус має вирівнятися
Доповнення
Уряд під час засідання 24 травня затвердив постанову, яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень електроенергії для споживачів.
10 червня в Україні будуть застосовувати графіки відключень електрики для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00.