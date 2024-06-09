Графіки відключень світла завтра діятимуть по всій Україні з 16:00 до 22:00
Київ • УНН
10 червня по всій Україні з 16:00 до 22:00 будуть застосовані планові відключення електроенергії для промислових і побутових споживачів у зв'язку зі збільшенням споживання на початку робочого тижня.
Завтра, 10 червня, в Україні будуть застосовувати графіки відключень електрики для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00. Про це повідомили у неділю в Укренерго, передає УНН.
Завтра, 10 червня, по всій території України обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів з 16:00 до 22:00
Причиною застосування графіків в компанії назвали зростання споживання на початку робочого тижня.
Втім вказали, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежуватись не буде.
Планові відключення світла можливі до кінця літа - Українські розподільні мережі30.05.24, 12:27 • 20074 перегляди