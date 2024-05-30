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Планові відключення світла можливі до кінця літа - Українські розподільні мережі

Планові відключення світла можливі до кінця літа - Українські розподільні мережі

Київ • УНН

 • 20072 перегляди

Планові відключення електроенергії можливі в Україні до кінця літа через необхідність проведення ремонтних робіт на атомних електростанціях, повідомив виконувач обов'язків генерального директора "Українських розподільних мереж" Артем Мартинюк.

В Україні планові відключення електроенергії можливі до кінця літа. Про це повідомив в.о. генерального директора "Українські розподільні мережі" Артем Мартинюк  в ефірі телемарафону у четвер, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Дійсно, вийшли з ремонту два атомних енергоблоки, тому ситуація трохи покращилася. Але попри це, я нагадаю, що після останніх атак у нас було пошкоджено 8 гігаватів маневрової потужності. В основному це - теплові станції, тому ситуація в енергетиці залишається стабільно тяжкою", - сказав Мартинюк.

За його словами, на сьогодні основний тягар несуть на собі атомні електростанції.

"Їх у нас чотири. Одна з них - Запорізька - перебуває в окупації і не працює на об’єднану енергосистему України. Зростаючі піки навантажень покриваються за рахунок аварійної допомоги та імпорту електричної електроенергії", - розповів Мартинюк.

Він зазначив, що Україна зараз електроенергію нікуди не експортує – це вороже ІПСО.

Щодо планових відключень. Зараз три атомні електростанції, які залишилися, - нам необхідно в літній період перезавантажити в них паливо, тому вони будуть почергово вимикатися для цих технологічних робіт. Тому планові відключення можливі до кінця літа

- розповів Мартинюк.

30 травня в Україні не планується відключень електроенергії - Укренерго29.05.24, 18:37 • 21222 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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