Плановые отключения света возможны до конца лета - Украинские распределительные сети

В Украине плановые отключения электроэнергии возможны до конца лета. Об этом сообщил и.о. генерального директора "Украинские распределительные сети" Артем Мартынюк в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.

Детали

"Действительно, вышли из ремонта два атомных энергоблока, поэтому ситуация немного улучшилась. Но несмотря на это, я напомню, что после последних атак у нас было повреждено 8 гигаватт маневровой мощности. В основном это - тепловые станции, поэтому ситуация в энергетике остается стабильно тяжелой", - сказал Мартынюк.

По его словам, на сегодня основное бремя несут на себе атомные электростанции.

"Их у нас четыре. Одна из них - Запорожская - находится в оккупации и не работает на объединенную энергосистему Украины. Растущие пики нагрузок покрываются за счет аварийной помощи и импорта электрической электроэнергии", - рассказал Мартынюк.

Он отметил, что Украина сейчас электроэнергию никуда не экспортирует – это враждебное ИПСО.

Относительно плановых отключений. Сейчас три атомные электростанции, которые остались, - нам необходимо в летний период перезагрузить в них топливо, поэтому они будут поочередно выключаться для этих технологических работ. Поэтому плановые отключения возможны до конца лета - рассказал Мартынюк.

30 мая в Украине не планируется отключений электроэнергии - Укрэнерго