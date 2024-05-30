Плановые отключения света возможны до конца лета - Украинские распределительные сети

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье
Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
  •  24592 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
  •  90488 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
  •  55816 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
  •  76908 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
  •  115250 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  120552 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
29 мая 2024, 09:55  •  117490 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Эксклюзив
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
29 мая 2024, 09:15  •  115363 просмотра

Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)

Эксклюзив
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
29 мая 2024, 08:51  •  101335 просмотра

БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник

Эксклюзив
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
29 мая 2024, 06:12  •  104023 просмотра

Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник

Новости по теме
Плановые отключения света возможны до конца лета - Украинские распределительные сети

Плановые отключения света возможны до конца лета - Украинские распределительные сети

  •  2581 просмотра
Генштаб: враг перебрасывает на Харьковское направление дополнительные резервы с других участков

Генштаб: враг перебрасывает на Харьковское направление дополнительные резервы с других участков

  •  3915 просмотра
В Киевской области электровелосипед сбил 7-летнюю девочку

В Киевской области электровелосипед сбил 7-летнюю девочку

  •  5071 просмотра
На Херсонщине задержаны еще двое коллаборанток, одна из них "маскировалась" под вымышленным именем

На Херсонщине задержаны еще двое коллаборанток, одна из них "маскировалась" под вымышленным именем

  •  6630 просмотра
На сегодня запланирован импорт электричества из 5 стран - Укрэнерго

На сегодня запланирован импорт электричества из 5 стран - Укрэнерго

  •  5915 просмотра
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
Эксклюзив

  •  17868 просмотра
Китай возобновил военные учения вокруг Тайваня: правительство островной страны заявило о давлении КНР

Китай возобновил военные учения вокруг Тайваня: правительство островной страны заявило о давлении КНР

  •  6023 просмотра
На фронте за сутки произошло 116 боевых столкновений - Генштаб

На фронте за сутки произошло 116 боевых столкновений - Генштаб

  •  6677 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

  •  34089 просмотра
Полиция Берлина готовит масштабную операцию накануне Евро-2024

Полиция Берлина готовит масштабную операцию накануне Евро-2024

  •  7132 просмотра

Популярные

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

  •  45802 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

  •  92491 просмотра
30 мая: День женской эмансипации, Всемирный день борьбы с астмой и аллергией

30 мая: День женской эмансипации, Всемирный день борьбы с астмой и аллергией

  •  62396 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  109571 просмотра
Вражеский удар по зданию фермы в Малой Даниловке вызвал пожар

Вражеский удар по зданию фермы в Малой Даниловке вызвал пожар

  •  107889 просмотра

Публикации

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

  •  45791 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

  •  90488 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

  •  92491 просмотра
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

  •  142205 просмотра
"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"

29 мая 2024, 08:15  •  163042 просмотра

Плановые отключения света возможны до конца лета - Украинские распределительные сети

Плановые отключения электроэнергии возможны в Украине до конца лета из-за необходимости проведения ремонтных работ на атомных электростанциях, сообщил исполняющий обязанности генерального директора "Украинских распределительных сетей" Артем Мартынюк.

Общество •   •  2581 просмотра
Плановые отключения света возможны до конца лета - Украинские распределительные сети

Генштаб: враг перебрасывает на Харьковское направление дополнительные резервы с других участков

Противник перебрасывает дополнительные резервы с других направлений на Харьковское направление и активизировался на Торецком направлении, с начала суток на фронте произошло 28 боевых столкновений.

Война •   •  3915 просмотра
Генштаб: враг перебрасывает на Харьковское направление дополнительные резервы с других участков

В Киевской области электровелосипед сбил 7-летнюю девочку

В селе Маковище Киевской области 26-летний водитель электровелосипеда сбил 7-летнюю девочку, когда она внезапно выбежала на дорогу, ребенок травмирован.

Криминал и ЧП •   •  5071 просмотра
В Киевской области электровелосипед сбил 7-летнюю девочку

На Херсонщине задержаны еще двое коллаборанток, одна из них "маскировалась" под вымышленным именем

Были задержаны еще двое коллаборационисток которые работали на рф во время оккупации Херсона, одна из которых использовала псевдоним для подписи административных документов.

Война •   •  6630 просмотра
На Херсонщине задержаны еще двое коллаборанток, одна из них "маскировалась" под вымышленным именем

На сегодня запланирован импорт электричества из 5 стран - Укрэнерго

На сегодня запланирован импорт электроэнергии из 5 стран (Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы). Из-за увеличения производства на атомных электростанциях после выхода из планового ремонта двух блоков применение лимитов потребления электричества не прогнозируется.

Экономика •   •  5915 просмотра
На сегодня запланирован импорт электричества из 5 стран - Укрэнерго

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора, считают нардепы.

Экономика •   •  17868 просмотра
Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Китай возобновил военные учения вокруг Тайваня: правительство островной страны заявило о давлении КНР

Китай возобновил военные учения вокруг Тайваня, оказывая давление на островное государство посредством военных учений и в одностороннем порядке открывая новые воздушные маршруты вблизи контролируемых Тайванем островов, что министр иностранных дел Тайваня охарактеризовал как попытку Китая "откусить" пространство Тайваня и создать новую норму.

Новости Мира •   •  6023 просмотра
Китай возобновил военные учения вокруг Тайваня: правительство островной страны заявило о давлении КНР

На фронте за сутки произошло 116 боевых столкновений - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают ведение оборонной операции и сосредотачивают основные усилия в Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах. За прошедшие сутки произошло 116 боевых столкновений.

Война •   •  6677 просмотра
На фронте за сутки произошло 116 боевых столкновений - Генштаб

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы, связанные с утечками информации и сомнительными делами в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), ставят под угрозу объективность и репутацию этого органа, вызывая сомнения в честности его громких расследований в отношении должностных лиц.

политика •   •  34089 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Полиция Берлина готовит масштабную операцию накануне Евро-2024

Полиция Берлина сталкивается с серьезной проблемой безопасности в связи с проведением чемпионата Европы по футболу 2024 года и конференции по восстановлению Украины в июне, готовясь к возможным инцидентам, таким как терроризм, неуправляемые болельщики и протесты.

Новости Мира •   •  7132 просмотра
Полиция Берлина готовит масштабную операцию накануне Евро-2024