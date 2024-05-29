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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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30 мая в Украине не планируется отключений электроэнергии - Укрэнерго

30 мая в Украине не планируется отключений электроэнергии - Укрэнерго

Киев  •  УНН

29 мая 2024, 15:37  •  165 просмотра

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По данным Национальной энергетической компании "Укрэнерго", на 30 мая в Украине не планируется отключений электроэнергии, но ситуация может измениться, и при необходимости могут быть объявлены меры по ограничению потребления.

В четверг, 30 мая, отключения электроэнергии в Украине не планируются. Об этом заявили в НЭК "Укрэнерго", передает УНН.

детали

30 мая отключения не прогнозируются. При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения потребления будет сообщено дополнительно

- говорится в заявлении "Укрэнерго".
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Напомним

В Минэнерго заявили, что ночью россияне атаковали энергообъект в Ровенской области. В связи с такой выключалось оборудование и обесточивались бытовые потребители. А, впрочем, питание восстановлено. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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