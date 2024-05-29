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Ворог атакував об'єкт енергетики на Рівненщині, обмеження по Україні поки не прогнозуються - Міненерго

Ворог атакував об'єкт енергетики на Рівненщині, обмеження по Україні поки не прогнозуються - Міненерго

Київ • УНН

 • 27358 перегляди

Ворог атакував енергооб'єкт у Рівненській області. Обмеження споживачів сьогодні поки не прогнозуються.

Ворог атакував енергооб'єкт у Рівненській області. Обмеження споживачів сьогодні поки не прогнозуються. Про це повідомили в Міненерго у середу, пише УНН.

Деталі

Минулої доби, як вказано, потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Також вчора у денні години Україна надавала аварійну допомогу Польщі – отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

Протягом години через сонячну погоду та відповідно активний виробіток електроенергії СЕС оператор системи передачі обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ.

На сьогодні обмеження побутових та промислових споживачів поки не прогнозуються

- повідомили в Міненерго.

Наслідки обстрілів

"Уночі в Рівненській області внаслідок ворожої атаки на одну з підстанцій вмикалося обладнання, знеструмлювалися побутові споживачі. Всіх заживлено", - зазначили у Міненерго.

На Рівненщині вночі знищили ворожий дрон, через уламки були знеструмлення29.05.24, 08:59 • 22315 переглядiв

Знеструмлення

В Одеській області через технологічне порушення на одній з підстанцій короткостроково знеструмлювалися приєднані до неї побутові споживачі. Всіх заживлено, причина порушення з’ясовується.

У Вінницькій області двічі вимикалися повітряні лінії обленерго. Знеструмлювалися підстанції та приєднані до них побутові споживачі. Всіх заживлено.

У Львівській області з технологічних причин короткочасно вимикалась високовольтна повітряна лінія. Лінію включено в роботу.

Надзвичайні події

У Рівненській області під час виконання робіт на одній з підстанцій потрапив під напругу та загинув слюсар. Обставини з’ясовуються.

Ситуація на ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі дещо знизився і становить 15,23 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.

Імпорт та експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 18 821 МВт-год. Експорту не передбачається.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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