Ворог атакував об'єкт енергетики на Рівненщині, обмеження по Україні поки не прогнозуються - Міненерго
Київ • УНН
Ворог атакував енергооб'єкт у Рівненській області. Обмеження споживачів сьогодні поки не прогнозуються.
Ворог атакував енергооб'єкт у Рівненській області. Обмеження споживачів сьогодні поки не прогнозуються. Про це повідомили в Міненерго у середу, пише УНН.
Деталі
Минулої доби, як вказано, потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом. Також вчора у денні години Україна надавала аварійну допомогу Польщі – отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.
Протягом години через сонячну погоду та відповідно активний виробіток електроенергії СЕС оператор системи передачі обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ.
На сьогодні обмеження побутових та промислових споживачів поки не прогнозуються
Наслідки обстрілів
"Уночі в Рівненській області внаслідок ворожої атаки на одну з підстанцій вмикалося обладнання, знеструмлювалися побутові споживачі. Всіх заживлено", - зазначили у Міненерго.
На Рівненщині вночі знищили ворожий дрон, через уламки були знеструмлення29.05.24, 08:59 • 22315 переглядiв
Знеструмлення
В Одеській області через технологічне порушення на одній з підстанцій короткостроково знеструмлювалися приєднані до неї побутові споживачі. Всіх заживлено, причина порушення з’ясовується.
У Вінницькій області двічі вимикалися повітряні лінії обленерго. Знеструмлювалися підстанції та приєднані до них побутові споживачі. Всіх заживлено.
У Львівській області з технологічних причин короткочасно вимикалась високовольтна повітряна лінія. Лінію включено в роботу.
Надзвичайні події
У Рівненській області під час виконання робіт на одній з підстанцій потрапив під напругу та загинув слюсар. Обставини з’ясовуються.
Ситуація на ЗАЕС
"Рівень води у ставку-охолоджувачі дещо знизився і становить 15,23 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - вказали у Міненерго.
Імпорт та експорт
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 18 821 МВт-год. Експорту не передбачається.