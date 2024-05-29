На Рівненщині вночі знищили ворожий дрон, через уламки були знеструмлення
Київ • УНН
У Рівненській області було збито ворожий безпілотник, уламки якого спричинили знеструмлення деяких населених пунктів, але електропостачання було відновлено і ніхто не постраждав.
У Рівненській області вночі було збито ворожий безпілотник, уламки якого спричинили знеструмлення деяких населених пунктів, але електропостачання було відновлено і ніхто не постраждав, повідомив у середу голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, пише УНН.
Сили ППО працювали минулої ночі на Рівненщині. Як результат - збиття БпЛА ворога. У результаті падіння уламків на одному з енергооб'єктів спрацювала система захисту, що призвело до знеструмлення частини населених пунктів
З його слів, наразі електропостачання відновлене. Люди не постраждали.
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