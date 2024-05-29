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На Рівненщині вночі знищили ворожий дрон, через уламки були знеструмлення

На Рівненщині вночі знищили ворожий дрон, через уламки були знеструмлення

Київ • УНН

 • 22315 перегляди

У Рівненській області було збито ворожий безпілотник, уламки якого спричинили знеструмлення деяких населених пунктів, але електропостачання було відновлено і ніхто не постраждав.

У Рівненській області вночі було збито ворожий безпілотник, уламки якого спричинили знеструмлення деяких населених пунктів, але електропостачання було відновлено і ніхто не постраждав, повідомив у середу голова Рівненської ОВА Олександр Коваль, пише УНН.

Сили ППО працювали минулої ночі на Рівненщині. Як результат - збиття БпЛА ворога. У результаті падіння уламків на одному з енергооб'єктів спрацювала система захисту, що призвело до знеструмлення частини населених пунктів

- написав Коваль у Telegram.

З його слів, наразі електропостачання відновлене. Люди не постраждали.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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