В Ровенской области ночью уничтожили вражеский дрон, из-за обломков были обесточивания

В Ровенской области ночью был сбит вражеский беспилотник, обломки которого вызвали обесточивание некоторых населенных пунктов, но электроснабжение было восстановлено и никто не пострадал, сообщил в среду председатель Ровенской ОГА Александр Коваль, пишет УНН.

Силы ПВО работали минувшей ночью в Ровенской области. Как результат - сбитие БпЛА врага. В результате падения обломков на одном из энергообъектов сработала система защиты, что привело к обесточиванию части населенных пунктов - написал Коваль в Telegram.

По его словам, сейчас электроснабжение восстановлено. Люди не пострадали.

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