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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
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На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок

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В Ровенской области ночью уничтожили вражеский дрон, из-за обломков были обесточивания

В Ровенской области был сбит вражеский беспилотник, обломки которого вызвали обесточивание некоторых населенных пунктов, но электроснабжение было восстановлено и никто не пострадал.

Война •   •  7895 просмотра
В Ровенской области ночью уничтожили вражеский дрон, из-за обломков были обесточивания

Папа Франциск извинился за вульгарное высказывание

Папа Франциск извинился за использование вульгарного термина.

Общество •   •  6593 просмотра
Папа Франциск извинился за вульгарное высказывание

Трое погибших и 14 раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины

Трое мирных жителей погибли и еще 14 получили ранения в результате российского обстрела населенных пунктов в Донецкой области 28 мая.

Война •   •  7890 просмотра
Трое погибших и 14 раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины

Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

Если бы вопрос с "серым" экспортом зерна был решен, властям не пришлось бы повышать налоги для бизнеса и увеличивать цены на электроэнергию для населения.

Экономика •   •  26114 просмотра
Эксклюзив
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация

На фронте зафиксировано 139 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 139 боевых столкновений, самые интенсивные бои велись на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях.

Война •   •  8451 просмотра
На фронте зафиксировано 139 боевых столкновений - Генштаб

Дожди с грозами и до 28° тепла: прогноз погоды на сегодня

В большинстве областей Украины 29 мая ожидаются кратковременные дожди и грозы, температура ночью 9-17°C, днем 13-28°C.

Общество •   •  6714 просмотра
Дожди с грозами и до 28° тепла: прогноз погоды на сегодня

Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

"Олсидз Блэк Си", компания со сложной структурой собственности, незаконно пытается использовать дорогу и причал стратегического Одесского припортового завода.

Экономика •   •  43759 просмотра
Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"

Человек погиб, повреждены дома и инфраструктура из-за вражеских обстрелов в Херсонской области

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 9 частных домов, объект коммунальной инфраструктуры, сельскохозяйственное предприятие, учреждение культуры, гараж и сельскохозяйственную технику, в результате чего один человек погиб.

Война •   •  7458 просмотра
Человек погиб, повреждены дома и инфраструктура из-за вражеских обстрелов в Херсонской области

Украине рассчитывают обеспечить 500 тыс. артиллерийских снарядов до конца года в рамках чешской инициативы

Ожидается, что Украина получит 500 000 артиллерийских снарядов до конца 2024 года в рамках инициативы Чешской Республики по боеприпасам, говорится в совместном заявлении по итогам встречи премьер-министра Шмыгаля и союзников по ЕС в Праге.

Война •   •  9308 просмотра
Украине рассчитывают обеспечить 500 тыс. артиллерийских снарядов до конца года в рамках чешской инициативы

Удар рф по "Эпицентру" в Харькове: количество жертв возросло

40-летний мужчина умер в больнице после получения тяжелых ожогов во время вражеской атаки на "Эпицентр" в Харькове.

Война •   •  11157 просмотра
Удар рф по "Эпицентру" в Харькове: количество жертв возросло