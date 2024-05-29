ПВО уничтожила 13 из 14 беспилотников "Shahed" в воздушном бою

В результате противовоздушного боя было уничтожено 13/14 беспилотных летательных аппаратов «Shahed». Об этом сообщает Командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук, передает УНН.

Детали

По информации, в ночь на 29 мая 2024 года оккупационные силы атаковали Украину с помощью 14 беспилотных летательных аппаратов типа «Shahed-131/136».

С целью отражения воздушного нападения истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы были привлечены к боевым действиям.

В результате противовоздушного боя в Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов «Shahed».

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