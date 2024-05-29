рф атакует: зафиксирована ракетная угроза в Одесской и Николаевской областях

В Америке прогремел взрыв: пострадали 7 человек и нанесен значительный материальный ущерб

Взрыв природного газа в Янгстауне, США, нанес значительный ущерб зданию. Кроме того, были ранены 7 человек, один из которых был в тяжелом состоянии.