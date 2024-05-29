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В центральной и западной части Житомирской области было зафиксировано БпЛА
DeepState: рф продвинулась возле Уманского и в Старомайорском
рф нанесла ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы
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Активность вражеских БпЛА зафиксирована вблизи Киевской и Черкасской областей
За сутки рф нанесла 3 ракетных и 38 авиационных ударов, осуществила 2849 обстрелов по территории Украины
США наложили санкции на 3 граждан Китая и 3 тайские компании из-за киберпреступной сети, связанной с COVID
Мужчина приговорен к 14 годам за убийство женщины, которую он любил со школы
На севере Николаевской и Херсонской областей зафиксирована активность вражеских БпЛА
Пожар в Сумах: из горящего дома спасены два человека
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"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известноЭксклюзив
В центральной и западной части Житомирской области было зафиксировано БпЛА
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о вражеских БпЛА в центральной и западной частях Житомирской области.
DeepState: рф продвинулась возле Уманского и в Старомайорском
Вражеские войска продвинулись вперед вблизи Уманского и в Старомайорском.
рф нанесла ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы
28 мая террористическая страна осуществила ракетный обстрел припортовой инфраструктуры Одессы.
российские управляемые авиабомбы были запущены в Харьковской области
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о запуске вражеских управляемых авиабомб в Харьковской области.
Активность вражеских БпЛА зафиксирована вблизи Киевской и Черкасской областей
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины обнаружили вражеский БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей с курсом северо-западный.
За сутки рф нанесла 3 ракетных и 38 авиационных ударов, осуществила 2849 обстрелов по территории Украины
За минувшие сутки силы противника нанесли 3 ракетных и 38 авиационных ударов, 2849 раз открывали огонь по украинским позициям и вели интенсивные боевые действия на многих направлениях, не достигнув значительных территориальных приобретений.
США наложили санкции на 3 граждан Китая и 3 тайские компании из-за киберпреступной сети, связанной с COVID
США ввели санкции против 3 граждан Китая и 3 тайских компаний за причастность к киберпреступной сети, связанной с мошенничеством, связанным с COVID, угрозами взрывов и ботнетом, который похищает компьютеры, нанося значительный финансовый ущерб.
Мужчина приговорен к 14 годам за убийство женщины, которую он любил со школы
32-летний мужчина был приговорен к 14 годам заключения за убийство женщины, в которую он был влюблен еще со школы, после того, как она отвергла его романтические ухаживания.
На севере Николаевской и Херсонской областей зафиксирована активность вражеских БпЛА
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности вражеских БпЛА в нескольких регионах, в частности, группы беспилотников движутся на северо-запад в северной части Николаевской области и из Херсонской области в направлении Николаевской области.
Пожар в Сумах: из горящего дома спасены два человека
Двух людей, в том числе женщину без сознания, спасли из горящего частного дома в Сумах спасатели, проведя реанимационные мероприятия.