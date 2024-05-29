ППО знищила 13 з 14 безпілотників "Shahed" в повітряному бою
Київ • УНН
У результаті протиповітряної боротьби в Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях було знищено 13 з 14 безпілотних літальних апаратів "Shahed".
У результаті протиповітряного бою було знищено 13/14 безпілотних літальних апаратів "Shahed". Про це повідомляє Командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук, передає УНН.
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За інформацією, в ніч на 29 травня 2024 року окупаційні сили атакували Україну за допомогою 14 безпілотних літальних апаратів типу "Shahed-131/136".
З метою відбиття повітряного нападу винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби були залучені до бойових дій.
У результаті протиповітряного бою у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях знищено 13 безпілотних літальних апаратів "Shahed".
рф атакує: зафіксована ракетна загроза в Одеській та Миколаївській областях29.05.24, 06:05 • 27930 переглядiв