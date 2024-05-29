Враг атаковал объект энергетики в Ровенской области, ограничения по Украине пока не прогнозируются - Минэнерго

Враг атаковал энергообъект в Ровенской области. Ограничения потребителей сегодня пока не прогнозируются. Об этом сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Детали

За прошедшие сутки, как указано, потребности потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом. Также вчера в дневные часы Украина оказывала аварийную помощь Польше - получала излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны.

В течение часа из-за солнечной погоды и соответственно активной выработки электроэнергии СЭС оператор системы передачи ограничивал производство электроэнергии из ВИЭ.

На сегодня ограничения бытовых и промышленных потребителей пока не прогнозируются - сообщили в Минэнерго.

Последствия обстрелов

"Ночью в Ровенской области в результате вражеской атаки на одну из подстанций включалось оборудование, обесточивались бытовые потребители. Всех запитали", - отметили в Минэнерго.

В Ровенской области ночью уничтожили вражеский дрон, из-за обломков были обесточивания

Обесточивание

В Одесской области из-за технологического нарушения на одной из подстанций кратковременно обесточивались присоединенные к ней бытовые потребители. Всех запитали, причина нарушения выясняется.

В Винницкой области дважды отключались воздушные линии облэнерго. Обесточивались подстанции и присоединенные к ним бытовые потребители. Всех запитали.

Во Львовской области по технологическим причинам кратковременно выключалась высоковольтная воздушная линия. Линия включена в работу.

Чрезвычайные происшествия

В Ровенской области во время выполнения работ на одной из подстанций попал под напряжение и погиб слесарь. Обстоятельства выясняются.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе несколько снизился и составляет 15,23 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - указали в Минэнерго.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 18 821 МВт-ч. Экспорта не предвидится.