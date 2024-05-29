30 травня в Україні не планується відключень електроенергії - Укренерго
Київ • УНН
За даними Національної енергетичної компанії "Укренерго", на 30 травня в Україні не планується відключень електроенергії, але ситуація може змінитися, і при необхідності можуть бути оголошені заходи щодо обмеження споживання.
У четвер, 30 травня, відключення електроенергії в Україні не плануються. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.
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30 травня відключення не прогнозуються. При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково
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