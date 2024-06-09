Графики отключений света завтра будут действовать по всей Украине с 16:00 до 22:00

Завтра, 10 июня, в Украине будут применять графики отключений электричества для промышленных и бытовых потребителей с 16:00 до 22:00. Об этом сообщили в воскресенье в Укрэнерго, передает УНН.

Завтра, 10 июня, по всей территории Украины облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 16:00 до 22:00 - говорится в сообщении.

Причиной применения графиков в компании назвали рост потребления в начале рабочей недели.

Впрочем указали, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, ограничиваться не будет.

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