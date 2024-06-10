Продолжительность отключений электричества должна выровняться: советник премьера рассказал, каким образом

С 24 июня начнет работать постановление о справедливом распределении лимитов потребления электричества. Из доступной электроэнергии будет вычитаться объем электричества, который идет на критическую инфраструктуру, а к каждому региону будут доводиться новые лимиты. Об этом рассказал советник премьера Юрий Бойко в понедельник в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

Советник премьера рассказал, как удалось избежать отключений электричества на выходных.

"Был выведен на две недели раньше атомный блок из ремонта. Это добавило системе 1000 МВт. Это очень существенная цифра, которая собственная помогла на выходные избежать ограничений вообще", - заявил Бойко.

Впрочем, по его словам, вчера вечером Укрэнерго пришлось в течение одного часа привлекать аварийную помощь от соседей, чтобы не применять графики ограничений.

В будние дни традиционно нагрузка в энергосистеме возрастает на 10-12 процентов из-за начала рабочей недели. Поэтому сегодня, 10 июня, возможны ограничения на поставки электричества.

Комментируя изменения, которые с 24 июня заработают с началом действия постановления о справедливом распределении лимитов, Бойко указал, что продолжительность отключений должна выровняться из-за того, что планируют вычитать объем электричества для критической инфраструктуры.

Мы из доступной электроэнергии по Украине будем вычитать объем электричества, которое нужно, чтобы было подано на объекты критической инфраструктуры. условно говоря, теперь будет не 80% на каждую область, а, например 70%, но они будут доведены до каждого региона. таким образом, продолжительность отключения плюс-минус должна выровняться - рассказал Бойко.

Дополнение

Правительство во время заседания 24 мая утвердило постановление, обязывающее облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии для потребителей.

10 июня в Украине будут применять графики отключений электричества для промышленных и бытовых потребителей с 16:00 до 22:00.