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Кабмін затвердив постанову, яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень електроенергії - Шмигаль

Кабмін затвердив постанову, яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень електроенергії - Шмигаль

Київ • УНН

 • 14011 перегляди

Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка зобов'язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу послідовність відключень електроенергії, надаючи пріоритет об'єктам критичної інфраструктури, лікарням, військовим підприємствам та підприємствам, що виконують мобілізаційні завдання.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень. Пріоритетне енергозабезпечення матимуть об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та підприємства, які виконують мобілізаційні завдання. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду, передає УНН.

Завдяки стійкій економіці та її відновленню ми можемо фінансувати нашу армію. Але таке економічне відновлення повноцінно неможливе без стабільної роботи енергетичної системи. Тому в щоденному режимі працюємо, аби покращити ситуацію в енергетиці,

- сказав Шмигаль.

Деталі

Він окреслив три основні завдання для покращення ситуації в енергетиці: децентралізація енергосистеми та розвиток відновлювальної енергетики, бо це також менш вразливі для ворога об’єкти;подальша інтеграція з ЄС та розширення можливостей для імпорту електроенергії; ремонти та відновлення того, що зараз критично важливо відновити.

Минулого разу ми говорили також про важливість справедливих графіків відключень. Сьогодні затверджуємо відповідну постанову Уряду, яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень.Також визначаємо, що пріоритетне енергозабезпечення матимуть об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та підприємства, які виконують мобілізаційні завдання,

- додав Шмигаль.

Нагадаємо

На графіки погодинних відключень впливають погодні умови, а також об’єми та рівень споживання. Відключення електроенергії на вихідних буде залежати від погодних умов.

Павло Башинський

Павло Башинський

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