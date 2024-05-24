Енергетики запропонували розподілити енергоспоживання у вихідні, на обідню та нічну пору доби

На графіки погодинних відключень впливають погодні умови, а також об’єми та рівень споживання. Відключення електроенергії на вихідних буде залежати від погодних умов. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає УНН.

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Перш за все на графіки впливають погодні умови, об’єм споживання, рівень споживання, можливість розподілення електричної енергії, виходячи з постійного ризику і наявних обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури. Тому це питання ряду факторів, виходячи з того, що один із основних факторів - це рівень споживання. Ми закликаємо системно населення, промисловість споживати ефективно, споживати відповідально

Він зазначив, що відключення електроенергії на вихідних залежить від погодних умов.

Традиційно протягом вихідних ми маємо зменшення споживання, тому можемо казати, що в окремі години матимемо більш надійні умови розподілу електричної енергії. Ми закликаємо населення у вихідний день розподіляти споживання і включення побутових приборів на обідню та нічну пору доби