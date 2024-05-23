Завтра графіки відключення світла будуть діяти протягом всієї доби - Укренерго

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Київ • УНН

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У зв'язку з дощовою погодою та щільною хмарністю, що обмежує сонячну генерацію, 24 травня з 00:00 до 24:00 для промислових та побутових споживачів по всій території України діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії.

Завтра, 24 травня, графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00. Про це повідомили в Укренерго, передає УНН.

Деталі

За даними компанії, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

За даними Укренерго, причина – дощова погода та щільна хмарність у більшості регіонів України, що заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності. Відповідно, в енергосистемі й в денні години буде наявний дефіцит електроенергії.

Кудрицький повідомив, коли скасують графіки відключення електроенергії19.05.24, 23:30 • 29812 переглядiв

"Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр "Укренерго" щовечора доводить до кожного обленерго. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів цілеспрямовано атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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