Завтра графики отключения света будут действовать в течение всех суток - Укрэнерго

Завтра, 24 мая, графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 24:00. Об этом сообщили в Укрэнерго, передает УНН.

Детали

По данным компании, энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

По данным Укрэнерго, причина - дождливая погода и плотная облачность в большинстве регионов Украины, что мешает солнечным электростанциям работать на максимальной мощности. Соответственно, в энергосистеме и в дневные часы будет присутствовать дефицит электроэнергии.

Кудрицкий сообщил, когда отменят графики отключения электроэнергии

"Отключения могут быть применены при превышении определенных лимитов объемов потребления, которые Диспетчерский центр "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго. Информацию, когда именно будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", - говорится в сообщении.

Напомним, главная причина применения мер ограничения - последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. С 22 марта по 8 мая россияне пять раз целенаправленно атаковали все крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.