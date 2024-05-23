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Завтра графики отключения света будут действовать в течение всех суток - Укрэнерго
В связи с дождливой погодой и плотной облачностью, что ограничивает солнечную генерацию, 24 мая с 00:00 до 24:00 для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии.
"Мы ежедневно совершенствуемся": Малюк рассказал, как СБУ адаптировала РСЗО "Град" к морскому дрону "Sea Baby"
Служба безопасности Украины вооружила морские беспилотники Sea Baby реактивными системами залпового огня, внедряя лучшие военно-технические решения для уничтожения врага.
Укрпочта выпустила лимитированные почтовые марки в честь бригады "Азов"
Укрпочта представила почтовые марки и конверты "Азов. 10 лет. Свободные выбирают борьбу", выпущенные в рамках проекта "Собственная марка". Выпуск посвящен 10-й годовщине бригады "Азов" и имеет особое значение.
США готовят пакет военной помощи Украине на 275 млн долларов – СМИ
США готовят очередной пакет военной помощи для Украины на сумму 275 миллионов долларов, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) и 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, пока Украина пытается сдержать наступление россии в Харьковской области.
В Харькове 24 мая объявлено днем траура
Мэр Харькова Игорь Терехов объявил 24 мая Днем траура в городе после того, как 23 мая в результате российских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре погибло 7 человек.
Украина экспортировала более 45 тонн меда в страны ЕС
В 2023 году Украина экспортировала 45 800 тонн меда в страны ЕС, став вторым крупнейшим экспортером меда из-за пределов ЕС после Китая.
UNITED24 начинает сбор на боевые роботизированные платформы - Зеленский
Платформа UNITED24 начинает глобальную кампанию по сбору средств на боевые роботизированные платформы для защиты от российского террора, о чем объявил президент Зеленский во время саммита UNITED24.
ВР может засекретить некоторые судебные дела во время войны: что известно
Верховная Рада приняла законопроект, который изымет из публичного доступа судебные решения по делам против лиц, подозреваемых в совершении преступлений против национальной безопасности, государственной тайны, порядка призыва, мобилизации или прохождения военной службы в условиях военного положения из соображений безопасности.
Усиление санкций против беларуси, которое рассматривают в ЕС, должно остановить импорт роскошных автомобилей в рф
ЕС готовится ужесточить санкции против беларуси, что, в частности, закроет лазейку, которая позволяла россии импортировать западные предметы роскоши и товаров с потенциальным военным использованием.
"Вы же видите, что произошло с Фицо": премьер Грузии назвал "виновных" в покушении на словацкого коллегу и заявил об "угрозах" от еврокомиссара
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил «партию глобальной войны» в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и заявил, что он может стать следующей мишенью, предполагая, что опасная сила пытается дестабилизировать Грузию.