На графики почасовых отключений влияют погодные условия, объем и уровень потребления - Минэнерго

На графики почасовых отключений влияют погодные условия, а также объемы и уровень потребления. Отключение электроэнергии на выходных будет зависеть от погодных условий. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает УНН.

Детали

Прежде всего на графики влияют погодные условия, объем потребления, уровень потребления, возможность распределения электрической энергии, исходя из постоянного риска и имеющихся обстрелов объектов энергетической инфраструктуры. Поэтому это вопрос ряда факторов, исходя из того, что один из основных факторов - это уровень потребления. Мы призываем системно население, промышленность потреблять эффективно, потреблять ответственно - сказал Колесник.

Он отметил, что отключение электроэнергии на выходных зависит от погодных условий.

Традиционно в течение выходных мы имеем уменьшение потребления, поэтому можем говорить, что в отдельные часы будем иметь более надежные условия распределения электрической энергии. Мы призываем население в выходной день распределять потребление и включение бытовых приборов на обеденное и ночное время суток - добавил Колесник.

Напомним,

24 мая графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 24:00.