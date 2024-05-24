Кабмин утвердил постановление, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии - Шмыгаль

Кабинет министров принял постановление, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений. Приоритетное энергообеспечение будут иметь объекты критической инфраструктуры, больницы, военные предприятия и предприятия, выполняющие мобилизационные задачи. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Правительства, передает УНН.

Благодаря устойчивой экономике и ее восстановлению мы можем финансировать нашу армию. Но такое экономическое восстановление полноценно невозможно без стабильной работы энергетической системы. Поэтому в ежедневном режиме работаем, чтобы улучшить ситуацию в энергетике, - сказал Шмыгаль.

Детали

Он обозначил три основные задачи для улучшения ситуации в энергетике: децентрализация энергосистемы и развитие возобновляемой энергетики, потому что это также менее уязвимые для врага объекты; дальнейшая интеграция с ЕС и расширение возможностей для импорта электроэнергии; ремонты и восстановление того, что сейчас критически важно восстановить.

В прошлый раз мы говорили также о важности справедливых графиков отключений. Сегодня утверждаем соответствующее постановление Правительства, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений. Также определяем, что приоритетное энергообеспечение будут иметь объекты критической инфраструктуры, больницы, военные предприятия и предприятия, выполняющие мобилизационные задачи, - добавил Шмыгаль.

Напомним

На графики почасовых отключений влияют погодные условия, а также объемы и уровень потребления. Отключение электроэнергии на выходных будет зависеть от погодных условий.