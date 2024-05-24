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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

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Кабинет Министров принял постановление, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую последовательность отключений электроэнергии, предоставляя приоритет объектам критической инфраструктуры, больницам, военным предприятиям и предприятиям, выполняющим мобилизационные задачи.

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Кабмин утвердил постановление, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии - Шмыгаль

Украина подала 5 сел на конкурс лучших туристических сел мира 2024 года

Пять украинских сел - Ворохта, Зеленый Гай, Квасы, Олыка и Урыч - были поданы Государственным агентством развития туризма Украины на включение в список "Лучших туристических сел 2024 года", престижного глобального туристического конкурса, организованного Всемирной туристической организацией.

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Украина подала 5 сел на конкурс лучших туристических сел мира 2024 года

Выдавали себя за военных: в Киеве разоблачили наркоторговцев, которые развозили кокаин во время комендантского часа

В Киеве разоблачили группу наркодилеров, которые продавали кокаин во время комендантского часа, выдавая себя за военнослужащих. Фигурантам грозит до 10 лет заключения.

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Выдавали себя за военных: в Киеве разоблачили наркоторговцев, которые развозили кокаин во время комендантского часа

Ветеран и волонтер Роман Доник: Безуглая хочет парализовать ВСУ, держа их в состоянии постоянных кадровых изменений

Роман Доник опроверг скандальные заявления народного депутата Марьяны Безуглой. Он назвал их такими, которые не соответствуют действительности, подрывают доверие к ВСУ и срывают мобилизацию.

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Ветеран и волонтер Роман Доник: Безуглая хочет парализовать ВСУ, держа их в состоянии постоянных кадровых изменений

Латвия осудила россию за изъятие буев из эстонской территории реки Нарва

россия убрала эстонские буи, обозначающие судоходный канал в реке Нарва. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня осудила недавние действия российских пограничников

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Латвия осудила россию за изъятие буев из эстонской территории реки Нарва

На Полтавщине разоблачили схему хищения газового конденсата с объектов НАК "Нафтогаз Украины"

Трем жителям Полтавской области в возрасте от 45 до 59 лет, причастным к схеме похищения около 2 000 литров газового конденсата с объектов АО «Укргаздобыча» НАК «Нафтогаз Украины», грозит до восьми лет лишения свободы.

Общество •   •  3577 просмотра
На Полтавщине разоблачили схему хищения газового конденсата с объектов НАК "Нафтогаз Украины"

Трибунал ICC запретил газпрому передавать газовый спор в российский суд

Трибунал Международной торговой палаты запретил российскому газпрому передавать газовый спор с чешской энергетической компанией CEZ в российские суды, подтвердив, что такие споры должны решаться через арбитраж ICC.

Экономика •   •  3776 просмотра
Трибунал ICC запретил газпрому передавать газовый спор в российский суд

Весенняя посевная на финише: в Украине засеяли более 12 миллионов гектаров

Украинские аграрии засеяли более 12 миллионов гектаров яровых культур, в том числе 6,7 миллиона гектаров масличных и 5,4 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых, а в этом году ожидается урожай в 74 миллиона тонн.

Экономика •   •  4348 просмотра
Весенняя посевная на финише: в Украине засеяли более 12 миллионов гектаров

Klavdia Petrivna, Антитіла и Джамала: стало известно победителей музыкальной премии YUNA 2024

На 13-й церемонии вручения музыкальной премии YUNA-2024 в Киеве отметили лучших украинских артистов 2023 года, среди которых Джамала, Антитела, Злата Огневич, Kozak System, Kola, Артем Пивоваров, "Друга ріка", Клавдия Петровна и Latexfauna.

Культура •   •  11129 просмотра
Klavdia Petrivna, Антитіла и Джамала: стало известно победителей музыкальной премии YUNA 2024

На оборону из бюджета за четыре месяца направили более 554 миллиардов гривен - Минфин

В январе-апреле 2024 года из государственного бюджета на сектор безопасности и обороны было выделено более 554 млрд грн, или 58,6% от общей суммы расходов, которые были направлены, в частности, на денежное обеспечение военнослужащих и закупку техники.

Война •   •  7493 просмотра
На оборону из бюджета за четыре месяца направили более 554 миллиардов гривен - Минфин