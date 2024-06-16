В следующие несколько недель ситуация в украинской энергосистеме будет намного тяжелее, чем сейчас. Об этом в эфире "Суспільного" сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, пишет УНН.

В следующие несколько недель ситуация в украинской энергосистеме будет намного тяжелее, чем сегодня. С 11.00 до 23.00 графики отключений будут несколько больше, чем в остальное время суток, - говорится в сообщении.

Детали

По словам Кудрицкого, соответствующая ситуация продлится ориентировочно до конца июля. Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций.

В то же время он призвал готовиться к тому, что около полутора месяцев графики отключений света будут присутствовать в жизни украинцев.

И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так - достаточно существенными... Глобально у нас на продолжительность отключений, на величину дефицита влияют три фактора. Это ремонты атомных электростанций, которые традиционно проводятся летом. Это величины импорта. И это погода, которая влияет на потребление - добавил Кудрицкий.

Напомним

В понедельник, 17 июня, с 08:00 до 22:00 во всех регионах Украины ожидаются почасовые отключения электроэнергии, больше всего ограничения будут действовать в период с 11:00 до 22:00 в связи с прогнозируемым увеличением потребления электроэнергии в начале рабочей недели.