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Yasno про 5-6 годин на день світла взимку: "Це досить реально"

Yasno про 5-6 годин на день світла взимку: "Це досить реально"

Київ • УНН

 • 15818 перегляди

Взимку споживачі в Україні можуть реально відчувати відключення електроенергії на 5-6 годин на добу через потенційний 35% дефіцит генерації, але ситуація може покращитися, якщо до того часу буде відновлено більше генерації.

Взимку досить реально, що у споживачів не буде світла 5-6 годин на добу. Може бути й краще, якщо в Україні зможуть відновити більше генерації. Про це повідомив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко в інтерв'ю Forbes, передає УНН.

В цьому році я б розділяв три сезони в яких у нас буде різна ситуація з наявністю електроенергії. Перший сезон – це літо. Другий сезон – це початок осені, коли буде міжсезоння і потім вже буде опалювальний сезон

- сказав Коваленко.

За його словами, влітку пік споживання на 30% більший, ніж у березні–квітні. Причина – кондиціонери. В першу чергу, системи кондиціонування бізнесу. Друга проблема літа – сезон ремонтної кампанії атомної генерації. Зараз атомні блоки ремонтуються, щоб максимально працювати взимку.

Тому за його словами, наразі дефіцит електрики – від 15% до 25%. Але в певний момент дефіцит може бути набагато вищим чи нижчим. Залежить від того, скільки блоків АЕС працюватимуть одночасно.

"Тут все буде залежати від температури та ремонтних компаній атомних блоків. Паралельно з цим йде відновлювальна робота всього, що можна відновити", - зазначив Коваленко.

Потім, як він сказав буде міжсезоння, коли буде ще не так спекотно й ще не холодно. Тоді ситуація буде більш-менш нормальна.

Коваленко зауважив, що взимку пік споживання ще вищий, ніж влітку. Прогноз залежить від декількох факторів. Він сподівається, що до зими зможуть збільшити перетин для імпорту електрики до більш ніж 2 ГВт. Зараз – 1,7 ГВт.

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Також він зауважив, що друге питання: якою буде зима. Якщо середня температура – +10, то це буде щастям. Якщо – -15, то буде погано. Чим нижча температура, тим вище споживання на опалення.

Я персонально по сумі факторів оцінюю, що дефіцит генераційний може сягати 35%...Мені здається, що якщо відповідати на питання, то 5-6 годин на день світла для споживачів – це досить реально, але я думаю, що може буди краще. Тут залежить скільки ми відновимо (генерації – ред.)…Тому по прогнозу на зиму я вважаю наступними речами правильними. Потрібно готуватися виходячи з того, що буде 5-6 годин світла на день, але наприкінці серпня треба оновити прогноз, тому що ми будемо розуміти всі скільки у нас наявної генерації в середині й тоді можна математично зробити прорахунок

- пояснив Коваленко.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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