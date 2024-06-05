Наслідки ворожих атак: до зими українці можуть проводити значну частину дня без світла – FT
Київ • УНН
До зими українці можуть провести значну частину дня без електрики через серйозні пошкодження енергосистеми, викликані російськими атаками.
До зими українці можуть проводити значну частину дня без електрики через значні пошкодження енергосистеми внаслідок ворожих атак. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на свої джерела, передає УНН.
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Як пише видання, один із представників українського уряду назвав суботній напад армії рф на енергетичні об'єкти в Україні "руйнівним". Інший заявив, що "до зими жителі країни проводитимуть без електрики більшу частину дня".
Обидва чиновники говорили на умовах анонімності.
За словами одного із них, тільки внаслідок суботньої масованої атаки було втрачено 1,2 ГВт електроенергії. Інфраструктура, необхідна для транспортування газу з підземних сховищ на заході України, була сильно пошкоджена.
На запитання про те, що означають ці руйнування для найближчих місяців, один із чиновників відповів прямо: "Ми повинні готуватися до життя в холоді й темряві".
"Це наша нова норма", - сказав другий чиновник, показуючи за вікно на темряву під час нещодавнього аварійного відключення електрики в Києві.
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Financial Times зазначає, що росія вивела з ладу або захопила більш ніж половину українських електростанцій.
До повномасштабного вторгнення рф внутрішнє виробництво електроенергії в Україні становило близько 55 ГВт, що було одним із найбільших показників у Європі. За словами українських чиновників, наразі ця потужність впала нижче 20 ГВт.
Нагадаємо
У ніч проти 1 червня росія атакувала енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.