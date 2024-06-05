Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

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К зиме украинцы могут провести значительную часть дня без электричества из-за серьезных повреждений энергосистемы, вызванных российскими атаками.
Послы ЕС на этой неделе получат оценку прогресса Украины в реформах для вступления, ожидается положительный отзыв на фоне скептицизма Венгрии - СМИ
Европейская комиссия предоставит оценку прогресса Украины и Молдовы в реформах по вступлению в ЕС, ожидаются положительные отзывы, но Венгрия может скептически отнестись к Украине, но до сих пор есть надежда, что переговоры о вступлении обеих стран начнутся до конца июня.
Израиль подписал контракт на покупку 25 дополнительных истребителей-невидимок F-35 в США на сумму 3 миллиарда долларов
Израиль подписал соглашение с США на сумму 3 миллиарда долларов о приобретении 25 дополнительных истребителей-невидимок Lockheed Martin F - 35. Поставка истребителей запланирована на 2028 год, - их общий парк в ЦАХАЛе достигнет 75 самолетов.
За сутки силы обороны поразили радиолокационную станцию и три средства ПВО рф - Генштаб
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Контроль работников спецслужб усовершенствован: проверку деклараций и образа жизни будет осуществлять новое подразделение
В Украине создано новое подразделение НАПК для мониторинга сотрудников спецслужбы. Ожидается повышение эффективности финансового контроля особых категорий декларантов.
С начала суток продолжаются пять боевых столкновений в районах Андреевки и Клещиевки - Генштаб
С начала суток продолжилось пять боевых столкновений в районах Андреевки и Клещеевки на Краматорском направлении, в то время как противник пытается продвинуться в районах Новоалександровки, Новоселовки первой и Сокола на Покровском направлении, при этом ситуация остается напряженной.
Комиссия по этике проверяет конгрессвумен Спартц из-за жалоб подчиненных - Politico
Комиссия по этике Палаты представителей США провела предварительное расследование обращения члена Палаты представителей Виктории Спартц с персоналом в ответ на многочисленные жалобы, поданные в отношении предполагаемого "абьюза", "общей токсичности" и "ярости" республиканки из Индианы, сообщает Politico.
Враг утром обстрелял Пивничное и Селидово Донецкой области: есть погибший и раненые
Один человек погиб и еще пятеро получили ранения в результате российского обстрела села Пивничное и города Селидово в Донецкой области сегодня утром.
С начала суток продолжается бой в районе Волчанска – Генштаб
Бои в районе Волчанска Харьковской области продолжаются с начала суток, ситуация, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, находится под контролем.
Участник Кубка мира по горнолыжному спорту и его подруга разбились на итальянской горе
Горнолыжник Жан-Даниэль Перссон и его подруга Элиза Орлеан трагически погибли в результате несчастного случая в горах на горе Цербион в Италии.