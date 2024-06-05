Последствия вражеских атак: до зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без света - FT

До зимы украинцы могут проводить значительную часть дня без электричества из-за значительных повреждений энергосистемы в результате вражеских атак. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, один из представителей украинского правительства назвал субботнее нападение армии рф на энергетические объекты в Украине "разрушительным". Другой заявил, что"до зимы жители страны будут проводить без электричества большую часть дня".

Оба чиновника говорили на условиях анонимности.

По словам одного из них, только в результате субботней массированной атаки было потеряно 1,2 Квт электроэнергии. Инфраструктура, необходимая для транспортировки газа из подземных хранилищ на западе Украины, была сильно повреждена.

На вопрос о том, что означают эти разрушения для ближайших месяцев, один из чиновников ответил прямо: "Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте".

"Это наша новая норма", - сказал второй чиновник, показывая за окно на темноту во время недавнего аварийного отключения электричества в Киеве.

На сегодня Украина потеряла более 9,2 МВт мощности - Минэнерго

Financial Times отмечает, что россия вывела из строя или захватила более половины украинских электростанций.

До полномасштабного вторжения рф внутреннее производство электроэнергии в Украине составляло около 55 Квт, что было одним из крупнейших показателей в Европе. По словам украинских чиновников, сейчас эта мощность упала ниже 20 ГВт.

Напомним

В ночь на 1 июня россия атаковала энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.