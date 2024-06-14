Зимой достаточно реально, что у потребителей не будет света 5-6 часов в сутки. Может быть и лучше, если в Украине смогут восстановить больше генерации. Об этом сообщил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко в интервью Forbes, передает УНН.

В этом году я бы разделял три сезона в которых у нас будет разная ситуация с наличием электроэнергии. Первый сезон - это лето. Второй сезон - это начало осени, когда будет межсезонье и потом уже будет отопительный сезон - сказал Коваленко.

По его словам, летом пик потребления на 30% больше, чем в марте-апреле. Причина - кондиционеры. В первую очередь, системы кондиционирования бизнеса. Вторая проблема лета - сезон ремонтной кампании атомной генерации. Сейчас атомные блоки ремонтируются, чтобы максимально работать зимой.

Поэтому по его словам, сейчас дефицит электричества - от 15% до 25%. Но в определенный момент дефицит может быть намного выше или ниже. Зависит от того, сколько блоков АЭС будут работать одновременно.

"Здесь все будет зависеть от температуры и ремонтных компаний атомных блоков. Параллельно с этим идет восстановительная работа всего, что можно восстановить", - отметил Коваленко.

Потом, как он сказал будет межсезонье, когда будет еще не так жарко и еще не холодно. Тогда ситуация будет более-менее нормальная.

Коваленко отметил, что зимой пик потребления еще выше, чем летом. Прогноз зависит от нескольких факторов. Он надеется, что к зиме смогут увеличить сечение для импорта электричества до более чем 2 ГВт. Сейчас - 1,7 ГВт.

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Также он отметил, что второй вопрос: какой будет зима. Если средняя температура - +10, то это будет счастьем. Если - -15, то будет плохо. Чем ниже температура, тем выше потребление на отопление.

Я персонально по сумме факторов оцениваю, что дефицит генерационный может достигать 35% ... Мне кажется, что если отвечать на вопрос, то 5-6 часов в день света для потребителей - это достаточно реально, но я думаю, что может быть лучше. Здесь зависит сколько мы восстановим (генерации - ред.) ... Поэтому по прогнозу на зиму я считаю следующими вещами правильными. Нужно готовиться исходя из того, что будет 5-6 часов света в день, но в конце августа надо обновить прогноз, потому что мы будем понимать все сколько у нас имеющейся генерации в середине и тогда можно математически сделать просчет - объяснил Коваленко.

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