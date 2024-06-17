Сейчас на завершающем этапе работа по оптимизации перечня потребителей с гарантированным электрообеспечением. В результате этот перечень должен существенно уменьшиться. Это приведет к уменьшению продолжительности отключения света. Об этом сообщил советник премьер-министра по вопросам энергетики Юрий Бойко в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.

"Сейчас на завершающем этапе работа по оптимизации перечня потребителей с гарантированным электрообеспечением. По результатам этой работы этот перечень должен существенно уменьшиться. Это позволит еще более равномерно распределять лимит электрической энергии, что должно привести к большему кругу потребителей, которые охватываются графиками, но одновременно и уменьшением продолжительности таких отключений", - рассказал Бойко.

Он заявил, что ожидает, что решение по этому поводу будет принято уже завтра.

"Сейчас речь идет о том, чтобы...определить критерии по которым будет на региональном уже уровне приниматься решение о перечне потребителей с гарантированным электрообеспечением...Применение более жестких критериев приведет к снижению количества таких потребителей и соответственно к еще большему равномерному применению графиков", - пояснил Бойко.

Дополнение

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что в следующие несколько недель ситуация в украинской энергосистеме будет намного тяжелее, чем сейчас.

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