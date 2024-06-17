Завтра весь день будут стабилизационные отключения света - ДТЭК

Во вторник, 18 июня, графики стабилизационных отключений света будут действовать весь день. Об этом заявил в ДТЭК, передает УНН.

Детали

По указанию Укрэнерго, графики отключений завтра будут применяться весь день - говорится в заметке ДТЭК.

Yasno о 5-6 часах в день света зимой: "Это достаточно реально"

В "Укрэнерго" подтвердили, что отключения будут продолжаться весь день, но отметили, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не будет ограничиваться.

Дополнение

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко отметил, что в течение всей недели Украина будет иметь существенный дефицит электроэнергии. Впрочем, он отмечает, что в целом же ситуация с равномерностью отключений значительно улучшилась.

На прошлой неделе совокупное время стабилизационных отключений по Киеву составило 12 ч. 20 мин. А вот на позапрошлой неделе город обесточивали аж на 52 ч. 45 мин - рассказывает Коваленко.

По его словам, это больше связано с наличием свободной генерации, ведь на прошлой неделе работал атомный энергоблок, вышедший из ремонта. Но гендиректор YASNO надеется, что тенденция справедливого распределения сохранится и в дальнейшем.

Напомним

Советник премьер-министра по вопросам энергетики Юрий Бойко заявил, что в Украине сейчас на завершающем этапе работа по оптимизации перечня потребителей с гарантированным электрообеспечением. В результате этот перечень должен существенно уменьшиться, что даст возможность уменьшить продолжительность отключения света.