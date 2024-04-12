ЕС дополнительно выделил 5 миллионов евро на модернизацию больниц в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
  •  104273 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
  •  106347 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  133301 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  122838 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  135394 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  160872 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139562 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134265 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117697 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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9 апреля 2024, 13:31  •  250964 просмотра

ЕС дополнительно выделил 5 миллионов евро на модернизацию больниц в Украине

Европейский инвестиционный банк и министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины подписали соглашение о предоставлении дополнительного гранта в размере 5 миллионов евро на модернизацию украинских больниц и ремонт повреждений, вызванных войной.

Экономика •   •  937 просмотра
ЕС дополнительно выделил 5 миллионов евро на модернизацию больниц в Украине

Финансирование вузов будет зависеть от количества студентов-бюджетников - Минобразования

Объем государственного финансирования университетов в Украине будет зависеть от количества студентов, обучающихся по государственному заказу, а также от других критериев, таких как результаты научных исследований, международные рейтинги, уровень трудоустройства выпускников и региональный коэффициент для прифронтовых регионов.

Экономика •   •  1051 просмотра
Финансирование вузов будет зависеть от количества студентов-бюджетников - Минобразования

В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы

В оккупированном Мариуполе были слышны взрывы, от которых срабатывали сигнализации автомобилей и дрожали окна, а жители сообщали, что в некоторых районах взрывы были особенно громкими.

Война •   •  2333 просмотра
В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы

Нидерланды выделили миллиард евро на военную помощь Украине и 400 млн евро на восстановление - Зеленский

Нидерланды выделили один миллиард евро на военную помощь Украине и 400 миллионов евро на восстановление, о чем шла речь во время телефонного разговора между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Война •   •  3068 просмотра
Нидерланды выделили миллиард евро на военную помощь Украине и 400 млн евро на восстановление - Зеленский

Китай осуждает нападение на посольство Ирана в Сирии, в то же время в США призывают оказать сдерживающее влияние на Тегеран

Китай решительно осудил военную атаку Израиля на иранское посольство в Сирии, а США призвали к сдерживающим действиям против возможного возмездия со стороны Ирана.

Новости Мира •   •  1997 просмотра
Китай осуждает нападение на посольство Ирана в Сирии, в то же время в США призывают оказать сдерживающее влияние на Тегеран

Полицейская авиация спасла более 2 500 жизней в Украине за почти два года

С апреля 2022 года пилоты Национальной полиции совершили более 7 000 эвакуационных вылетов и спасли более 2 500 человек, используя вертолеты, оборудованные как медицинские транспортные средства.

Война •   •  3250 просмотра
Полицейская авиация спасла более 2 500 жизней в Украине за почти два года

КНР ввела санкции против двух компаний из США за продажу оружия Тайваню

Китай наложил санкции на две крупные американские оружейные компании, General Atomics Aeronautical Systems и General Dynamics Land Systems, за продажу оружия Тайваню, ссылаясь на вмешательство в его внутренние дела и нарушение принципа "единого Китая".

Новости Мира •   •  3226 просмотра
КНР ввела санкции против двух компаний из США за продажу оружия Тайваню

россия вызвала посла Франции из-за "неприемлемых" комментариев французского министра о переговорах

россия вызвала посла Франции из-за "неприемлемых" комментариев министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне о том, что Париж больше не заинтересован в переговорах с москвой.

Война •   •  4240 просмотра
россия вызвала посла Франции из-за "неприемлемых" комментариев французского министра о переговорах

На пограничной дороге Червоноград - Рава-Русская начали укладку дорожного покрытия: когда планируют завершить

Дорожники начали асфальтирование пограничной дороги Червоноград-Рава-Русская, обустройство тротуаров, обочин, съездов и ремонт двух мостовых переходов, 53-километровый участок планируют завершить в этом году.

Общество •   •  3817 просмотра
На пограничной дороге Червоноград - Рава-Русская начали укладку дорожного покрытия: когда планируют завершить

Шольц выразит обеспокоенность по поводу поддержки Пекином москвы во время визита в Китай - Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц во время своего визита в Китай выразит обеспокоенность относительно поддержки Китаем россии и избыточных мощностей китайского производства, одновременно стремясь уменьшить риски, не отделяясь от китайской экономики.

Новости Мира •   •  3805 просмотра
Шольц выразит обеспокоенность по поводу поддержки Пекином москвы во время визита в Китай - Reuters