ЕС дополнительно выделил 5 миллионов евро на модернизацию больниц в Украине

Европейский инвестиционный банк и министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заключили соглашение, которое предусматривает выделение дополнительных 5 миллионов евро для модернизации украинских больниц. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Минобновления, передает УНН.

Детали

Как сообщается, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заключили новое соглашение, направленное на поддержку воплощения необходимых мероприятий по энергоэффективности и ликвидации последствий военных действий, в частности в секторе здравоохранения.

Соглашение предусматривает предоставление 5 миллионов евро инвестиционного гранта от Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (Фонд E5P). Отмечается, что эти 5 млн евро увеличивают общий грантовый вклад от E5P до 9 млн евро, дополняя текущий кредит ЕИБ в размере 300 млн евро.

Предполагается, что грантовые средства будут направлены на устранение повреждений, строительство бомбоубежищ, установку станций снабжения питьевой водой, модернизацию освещения, линий связи и вентиляции.

Дополнение

19 марта Минздрав сообщал, что за более чем два года войны российские оккупанты повредили 1543 объекта медучреждений и еще 204 - разрушили полностью. Наибольшие потери понесли медучреждения в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской, Черниговской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.